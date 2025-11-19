¡Definidos! Esta es la repartición de las selecciones en los bombos para el sorteo del Mundial 2026
Ecuador logró quedarse en el bombo dos para el sorteo de grupos de la Copa del Mundo. Usted podrá ver la ceremonia por Teleamazonas.
19 nov 2025 - 12:01
Ecuador logró su objetivo: la Tricolor logró instalarse en el bombo dos para el sorteo del Mundial del próximo año. La ceremonia se llevará a cabo en Washington, el viernes 5 de diciembre del 2025. Teleamazonas transmitirá la ceremonia, en vivo y en directo en una gran jornada de fútbol.
La Tricolor evitó, de esta manera, encontrarse con equipos peligrosos como Marruecos, Croacia, Senegal o Japón, que también están encasillados en el mismo bombo. Sin embargo, la Copa del Mundo reúne a los mejores equipos y todos los retos serán exigentes para el equipo de Sebastián Beccacece.
La repartición de los bombos toma en cuenta estas consideraciones:
- Bombo 1: Las nueve mejores selecciones del escalafón FIFA, más Estados Unidos, Canadá y México, los equipos anfitriones.
- Bombo 2: Las 12 siguientes selecciones mejores clasificadas del ranking FIFA.
- Bombo 3: Las 12 siguientes selecciones rankeadas en la lista de FIFA
- Bombo 4: Las seis selecciones que restan, más cuatro equipos que vendrán del repechaje europeo y otras dos de la eliminatoria internacional.
Así quedaron los bombos para el sorteo del Mundial
Bombo 1
- Estados Unidos
- México
- Canadá
- España
- Argentina
- Francia
- Inglaterra
- Brasil
- Portugal
- Países Bajos
- Bélgica
- Alemania
Bombo 2
- Croacia
- Marruecos
- Colombia
- Uruguay
- Suiza
- Japón
- Senegal
- Irán
- Corea del Sur
- Ecuador
- Austria
- Australia
Bombo 3
- Noruega
- Panamá
- Egipto
- Argelia
- Escocia
- Paraguay
- Túnez
- Costa de Marfil
- Uzbekistán
- Catar
- Arabia Saudita
- Sudáfrica
Bombo 4
- Jordania
- Cabo Verde
- Ghana
- Curazao
- Haití
- Nueva Zelanda
- Repechaje Europa
- Repechaje Europa
- Repechaje Europa
- Repechaje Europa
- Repechaje Intercontinental
- Repechaje Intercontinental
