Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Mundial

¡Definidos! Esta es la repartición de las selecciones en los bombos para el sorteo del Mundial 2026

Ecuador logró quedarse en el bombo dos para el sorteo de grupos de la Copa del Mundo. Usted podrá ver la ceremonia por Teleamazonas.  

Leonardo Campana marcó el segundo gol de Ecuador ante Nueva Zelanda. La Tricolor se quedó

LA TRI

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

19 nov 2025 - 12:01

Unirse a Whatsapp

Ecuador logró su objetivo: la Tricolor logró instalarse en el bombo dos para el sorteo del Mundial del próximo año. La ceremonia se llevará a cabo en Washington, el viernes 5 de diciembre del 2025. Teleamazonas transmitirá la ceremonia, en vivo y en directo en una gran jornada de fútbol. 

La Tricolor evitó, de esta manera, encontrarse con equipos peligrosos como Marruecos, Croacia, Senegal o Japón, que también están encasillados en el mismo bombo. Sin embargo, la Copa del Mundo reúne a los mejores equipos  y todos los retos serán exigentes para el equipo de Sebastián Beccacece

La repartición de los bombos toma en cuenta estas consideraciones: 

  • Bombo 1: Las nueve mejores selecciones del escalafón FIFA, más Estados Unidos, Canadá y México, los equipos anfitriones. 
  • Bombo 2: Las 12 siguientes selecciones mejores clasificadas del ranking FIFA.
  • Bombo 3: Las 12 siguientes selecciones rankeadas en la lista de FIFA
  • Bombo 4: Las seis selecciones que restan, más cuatro equipos que vendrán del repechaje europeo y otras dos de la eliminatoria internacional. 

Así quedaron los bombos para el sorteo del Mundial

  1. Bombo 1

    • Estados Unidos
    • México
    • Canadá
    • España
    • Argentina
    • Francia
    • Inglaterra
    • Brasil
    • Portugal
    • Países Bajos
    • Bélgica
    • Alemania

  2. Bombo 2

    • Croacia
    • Marruecos
    • Colombia
    • Uruguay
    • Suiza
    • Japón
    • Senegal
    • Irán
    • Corea del Sur
    • Ecuador
    • Austria
    • Australia

  3. Bombo 3

    • Noruega
    • Panamá
    • Egipto
    • Argelia
    • Escocia
    • Paraguay
    • Túnez
    • Costa de Marfil
    • Uzbekistán
    • Catar
    • Arabia Saudita
    • Sudáfrica

  4. Bombo 4

    • Jordania
    • Cabo Verde
    • Ghana
    • Curazao
    • Haití
    • Nueva Zelanda
    • Repechaje Europa
    • Repechaje Europa
    • Repechaje Europa
    • Repechaje Europa
    • Repechaje Intercontinental
    • Repechaje Intercontinental
thumb
El equipo de Corea del Sur es uno de los más potentes en el bombo dos para el sorteo de la Copa del Mundo.EFE

Te puede interesar