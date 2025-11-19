¡Definidos! Esta es la repartición de las selecciones en los bombos para el sorteo del Mundial 2026

Ecuador logró su objetivo: la Tricolor logró instalarse en el bombo dos para el sorteo del Mundial del próximo año. La ceremonia se llevará a cabo en Washington, el viernes 5 de diciembre del 2025. Teleamazonas transmitirá la ceremonia, en vivo y en directo en una gran jornada de fútbol.

La Tricolor evitó, de esta manera, encontrarse con equipos peligrosos como Marruecos, Croacia, Senegal o Japón, que también están encasillados en el mismo bombo. Sin embargo, la Copa del Mundo reúne a los mejores equipos y todos los retos serán exigentes para el equipo de Sebastián Beccacece.

La repartición de los bombos toma en cuenta estas consideraciones:

Bombo 1: Las nueve mejores selecciones del escalafón FIFA, más Estados Unidos, Canadá y México, los equipos anfitriones.

Bombo 2: Las 12 siguientes selecciones mejores clasificadas del ranking FIFA.

Bombo 3: Las 12 siguientes selecciones rankeadas en la lista de FIFA

Bombo 4: Las seis selecciones que restan, más cuatro equipos que vendrán del repechaje europeo y otras dos de la eliminatoria internacional.

Así quedaron los bombos para el sorteo del Mundial

Bombo 1 Estados Unidos

México

Canadá

España

Argentina

Francia

Inglaterra

Brasil

Portugal

Países Bajos

Bélgica

Alemania Bombo 2 Croacia

Marruecos

Colombia

Uruguay

Suiza

Japón

Senegal

Irán

Corea del Sur

Ecuador

Austria

Australia Bombo 3 Noruega

Panamá

Egipto

Argelia

Escocia

Paraguay

Túnez

Costa de Marfil

Uzbekistán

Catar

Arabia Saudita

Sudáfrica Bombo 4 Jordania

Cabo Verde

Ghana

Curazao

Haití

Nueva Zelanda

Repechaje Europa

Repechaje Europa

Repechaje Europa

Repechaje Europa

Repechaje Intercontinental

Repechaje Intercontinental