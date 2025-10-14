Sudáfrica jugará el Mundial 2026: ¿cuántas selecciones alcanzaron su clasificación?

Sudáfrica venció a Ruanda y alcanzó su cupo a la Copa del Mundo del 2026. El equipo vuelve a los 16 años a una Copa del Mundo.

Sudáfrica se clasificó este martes 14 de octubre del 2025, para la Copa Mundial de Fútbol 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El equipo de los 'Bafana, Bafana' se impuso por 3-0 a Ruanda en Nelspruit.

Gracias a los goles de Thalente Mbatha, Oswin Apollis y Evidence Makgopa, los sudafricanos superaron en la última jornada de las eliminatorias africanas a Benín, que fue derrotado 4-0 por Nigeria en el otro partido del grupo C, asegurando así su cuarta participación en un Mundial después de las de 1998, 2002 y 2010.

Sudáfrica es el séptimo país africano clasificado tras Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto, Ghana y Cabo Verde, que logró el pase por primera vez en su historia. Hasta el momento, 24 selecciones ya alcanzaron su paso a la Copa del Mundo. Quedan aún 25 cupos por definirse.

¿Cuáles son las selecciones clasificadas al Mundial?

Hay 24 selecciones clasificadas a la próxima Copa del Mundo. Estados Unidos, México y Canadá, van en su condición de anfitriones de la cita mundialista.

También alcanzaron su cupo Japón (Asia), Nueva Zelanda (Oceanía), Irán (Asia), Uzbekistán (Asia), Jordania (Asia), Corea del Sur (Asia), Australia (Asia) y Qatar (Asia). En el Mundial también estarán: Brasil, Ecuador, Uruguay, Colombia, Paraguay y Argentina, campeona del mundo (Sudamérica)

Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde y Sudáfrica alcanzaron su clasificación por el continente africano, que aún debe definir a dos clasificados más. Quedan aún por definirse los 16 cupos de Europa y los dos del repechaje