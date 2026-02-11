Elecciones para presidencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol serán en marzo del 2026

Este año se inician las elecciones de la FEF para elegir un nuevo directorio

El Consejo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) resolvió llamar a elecciones para elegir nuevas autoridades dentro de la institución. La resolución se tomó el martes 10 de febrero del 2026.

Este proceso se realizará el martes 17 de marzo del 2026. La sede será el edificio de la FEF, ubicado en la av. Las Aguas y calle Alianza, norte de Guayaquil.

Los candidatos para el periodo de gestión 2027-2031 podrán presentar sus listas para llegar al Consejo de la FEF hasta el 18 de febrero.

Calendario de elecciones

11 de Febrero: convocatoria a congreso de elección

18 de febrero: cierre plazo para presentar listas

19 y 20 de febrero: calificación de listas

21 de febrero: subsanación de observación

28 de febrero al 4 de marzo: examen de integridad a los postulantes

5 de marzo: envío de las listas oficiales definitivas

9 de marzo: inicio de campaña electoral

17 de marzo: congreso de elección FEF 2026

Francisco Egas es el actual presidente de la FEF. Él fue elegido en dos periodos: 2019 y 2022. En este proceso electoral el expresidente de la Universidad Católica buscaría una nueva reelección.