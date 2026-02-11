Elecciones para presidencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol serán en marzo del 2026
El 17 de marzo comienza un nuevo proceso electoral en la FEF. Ahí, el actual directorio liderado por Francisco Egas buscaría la reelección.
Este año se inician las elecciones de la FEF para elegir un nuevo directorio
API
Compartir
Actualizada:
11 feb 2026 - 11:11
El Consejo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) resolvió llamar a elecciones para elegir nuevas autoridades dentro de la institución. La resolución se tomó el martes 10 de febrero del 2026.
Este proceso se realizará el martes 17 de marzo del 2026. La sede será el edificio de la FEF, ubicado en la av. Las Aguas y calle Alianza, norte de Guayaquil.
Los candidatos para el periodo de gestión 2027-2031 podrán presentar sus listas para llegar al Consejo de la FEF hasta el 18 de febrero.
Calendario de elecciones
- 11 de Febrero: convocatoria a congreso de elección
- 18 de febrero: cierre plazo para presentar listas
- 19 y 20 de febrero: calificación de listas
- 21 de febrero: subsanación de observación
- 28 de febrero al 4 de marzo: examen de integridad a los postulantes
- 5 de marzo: envío de las listas oficiales definitivas
- 9 de marzo: inicio de campaña electoral
- 17 de marzo: congreso de elección FEF 2026
Francisco Egas es el actual presidente de la FEF. Él fue elegido en dos periodos: 2019 y 2022. En este proceso electoral el expresidente de la Universidad Católica buscaría una nueva reelección.
Compartir