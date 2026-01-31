El estadio Monumental Banco Pichincha abrió sus puertas para el show de la Noche Amarilla
Para las 21:00 está previsto que la nueva plantilla se mida ante el Guayaquil City, en lo que será su primer partido preparatorio.
Sin el jugador "invitado especial" Barcelona realiza una edición más de la tradicional "Noche Amarilla"
31 ene 2026 - 17:31
Desde las 13:00 de este sábado 31 de enero se abrieron las puertas para los miles de hinchas que acudirán a la fiesta de presentación de los nuevos refuerzos de Barcelona S.C. para su temporada 2026.
A partir de las 19:00 se espera la presentación del músico puertorriqueño Zion una de las actuaciones que más expectativas generan entre los hinchas que adquirieron sus entradas al evento.
Las presentaciones musicales y activaciones de marca empezaron desde las 15:00, con Rock of Ages en escena, además del aplaudido Héctor Napolitano, que puso la nota emotiva.
Además, de los shows musicales el club Canario presentará a sus 12 refuerzos que ha contratado para la temporada 2026, además de su nuevo entrenador, el venezolano César Farías.
Para las 21:00 está previsto que la nueva plantilla se mida ante el Guayaquil City, en lo que será su primer partido preparatorio de la temporada.
