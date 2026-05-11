Mushuc Runa y Liga de Quito cierran la Fecha 13 en la cancha de Teleamazonas

Solo un punto marca la diferencia entre Mushuc Runa y Liga de Quito, que este lunes 11 de mayo del 2026 se enfrentan en el cierre de la Fecha 13 del Campeonato Nacional Ecuatoriano. El partido se jugará a las 19:00 en Ambato.

Los albos con 17 puntos visitan al equipo del ponchito que registra 16 unidades, en un encuentro que será transmitido en señal abierta por Teleamazonas y teleamazonas.com, desde las 18:45.

Mushuc Runa, que perdió 1-0 ante Delfín en la fecha pasada, buscará los tres puntos para escalar en la tabla. Actualmente se ubica en el décimo lugar.

El equipo dirigido por Tiago Nunes, en cambio, aunque ganó 1-0 a Guayaquil City, llega golpeado por su derrota ante Mirassol en la Copa Libertadores. Los albos están novenos en la tabla de la LigaPro.