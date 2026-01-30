'Noche Amarilla', una fábrica de billetes para Barcelona al iniciar la temporada

El inicio de temporada para los toreros se marca con la presentación de la plantilla

Barcelona consolidó su primer partido de presentación como un show que vende al inicio de cada temporada. Desde el 2016 que se puso en marcha esta jugada comercial, el equipo guayaquileño ha logrado afianzar su iniciativa como un evento esperado. Es el primer impulso en la golpeada economía del club.

La edición 2026 será especial porque buscará superar lo levantado en la temporada pasada. Según cifras oficiales, la 'Noche Amarilla 2025' se consolidó como una de las ediciones más exitosas no solo por el espectáculo futbolístico y la presencia de figuras internacionales, sino también por el impacto económico.

El evento logró una recaudación récord, superando a ediciones anteriores como la del 2016 donde el invitado estrella fue Ronaldinho. Alcanzó una cifra sobre los 2.6 millones de dólares, lo que representa un impulso significativo para las finanzas del club porteño.

¿Cuál ha sido la clave del éxito? Barcelona ha invitado a exfutbolistas reconocidos y se ha hecho costumbre que el estadio Banco Pichincha luzca lleno. Inclusive en los años donde el Covid-19 alteró los planes y no se permitió que el espectáculo fuera con hinchas se logró buenas recaudaciones

En 2021 la restricción fue total y se jugó sin público y en 2022 el aforo fue del 50%. La Noche Amarilla le genera siempre un ingreso al club amarillo. Durante los nueve años, Barcelona ha superado, fácil, la recaudación sobre los 6 millones de dólares.

Antonio Álvarez, el presidente de Barcelona, reconoció que se espera una gran inyección en este año para tener un alivio en un equipo que tendrá un presupuesto reducido y esta vez, según el propio directivo, será entre 5 y 6 millones.