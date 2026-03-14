El periodista deportivo Simón Cañarte fallece a los 64 años tras sufrir un infarto

El periodismo deportivo ecuatoriano está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Simón Cañarte, quien murió la madrugada de este sábado 14 de marzo de 2026 a los 64 años, a causa de un infarto.

Cañarte desarrolló una extensa trayectoria en medios de comunicación, con participaciones en radio y televisión, donde se destacó por su análisis del fútbol ecuatoriano.

Además de su carrera periodística, era conocido por su cercanía con la afición de Barcelona Sporting Club, equipo del que era declarado seguidor.

El comunicador también formaba parte del programa digital 'Amarillo es mi color', transmitido a través del canal Ruge TV en YouTube. De hecho, horas antes de su fallecimiento había participado en la emisión del viernes 13 de marzo.

Simón Cañarte era hijo de Simón Cañarte Arboleda, recordado como uno de los goleadores históricos de Barcelona SC, lo que reforzó su vínculo con el deporte y el club guayaquileño.

En agosto de 2025, el periodista había sufrido un primer infarto, tras lo cual se sometió a diversos tratamientos médicos. En ese proceso, incluso recurrió a sus redes sociales para solicitar apoyo que le permitiera continuar con su atención de salud.