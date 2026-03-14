Dos sacerdotes fallecieron tras rescatar a un monaguillo que fue arrastrado por el mar en Playas

Se realizó una misa de cuerpo presente en honor al padre Alfonso Avilés Pérez, quien falleció en Playas

Dos sacerdotes murieron, el viernes 13 de marzo de 2026, en el cantón General Villamil Playas, en Guayas, luego de lanzarse al mar para rescatar a un joven monaguillo que era arrastrado por el fuerte oleaje.

Las víctimas fueron identificadas como Alfonso Avilés Pérez y Pedro Anzoátegui, quienes participaban en un retiro espiritual junto a un grupo de monaguillos en una playa del sector Las Antenas.

Según los reportes preliminares, uno de los jóvenes que se encontraba en el mar comenzó a ser arrastrado por la corriente. Ante la emergencia, ambos religiosos se lanzaron al agua para intentar salvarlo.

Tras su intervención, el menor logró salir con vida, pero los sacerdotes fueron llevados mar adentro por el oleaje y no lograron regresar a la orilla.

Personal de la Capitanía del Puerto de Posorja y del Retén Naval de Playas logró recuperar el cuerpo de Avilés, mientras continuaban las labores de búsqueda de Anzoátegui.

Horas más tarde, cerca de las 18:30, la Arquidiócesis de Guayaquil también confirmó también el fallecimiento de Anzoátegui.

La Parroquia San Alberto Magno lamentó la muerte del padre Avilés, quien era su párroco y pertenecía a la Sociedad de Jesucristo Sacerdote. El religioso contaba con más de 30 años de vida sacerdotal y nueve años de servicio en esa comunidad.

Por su parte, la Arquidiócesis de Guayaquil expresó sus condolencias ante el fallecimiento del padre Pedro Anzoategui y señaló que "sirvió durante muchos años en nuestra ciudad".