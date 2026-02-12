Quito: así será la fiesta de la Noche Amarilla de Barcelona en el estadio Olímpico Atahualpa
Grupos musicales como Don Medardo y sus Players, Kevin Roldán, Paola Jara, exglorias y el duelo entre Barcelona y Aucas de plato fuerte.
Barcelona presentará su plantilla 2026 en Quito
12 feb 2026 - 16:38
Barcelona quiere pintar Quito de amarillo. Este viernes 13 de febrero, desde las 16:00, el estadio Olímpico Atahualpa será escenario de la segunda Noche Amarilla del 2026. Está previsto un partido de exglorias del equipo torero y Liga de Quito. La jornada combinará fútbol, espectáculo musical y nostalgia con el choque ante Aucas.
Según el anuncio que hizo Barcelona, el evento contará en el Olímpico con la presentación de la orquesta ecuatoriana Don Medardo y sus Players. Desde Colombia llegarán Kevin Roldán, con su estilo urbano y éxitos como PPP y Una Noche Más, y Paola Jara, referente de la música popular. También estarán Los Adolescentes y Constelación Vallenata.
El partido especial entre exfiguras del equipo amarillo y Liga de Quito contará con jugadores como Jacinto Espinoza, Matías Oyola, Felipe Caicedo, Agustín Delgado, Jaime Kaviedes, Antonio Valencia y José Francisco Cevallos. El encuentro tendrá dos tiempos de 15 minutos, con cambios libres.
Las entradas están disponibles en la siguiente dirección: www.passline.com y en Centro Comercial El Recreo, One Sánduche y Quicentro Sur. La entrada a general costará 17 dólares, preferencia 22, tribuna, palco 45. La Noche Amarilla se transmitirá por El Canal del Fútbol.
- 16:00 Constelación Vallenata
- 16:35 Adolescentes de Venezuela
- 17:10 Don Medardo y sus Players
- 17:50 Kevin Roldán
- 18:35 Paola Jara
- 19:35 Partido de las exglorias
- 20:40 Presentación plantilla BSC
- 21:00 Barcelona SC vs. Aucas
