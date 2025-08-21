La Conmebol promete actuar con la 'mayor firmeza' tras actos violentos en Avellaneda

Hinchas de U de Chile se enfrentan en una tribuna el miércoles 20 de agosto, en un partido de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) emitió un fuerte rechazo este jueves 21 de agosto a los actos violentos que forzaron la cancelación del duelo por octavos de final entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile.

En un comunicado, condenó los disturbios del miércoles 20 de agosto del 2025 en el estadio de Avellaneda, que dejaron al menos 22 heridos, dos de ellos graves y operados, y más de 100 detenidos. La entidad advirtió que aplicará sanciones con mano dura según las normas de su Comisión Disciplinaria.

El encuentro, arbitrado por Gustavo Tejera, se detuvo en el minuto 48 con un 1-1 (global 2-1 para los chilenos) cuando hinchas visitantes en la tribuna Bochini Alta arrojaron butacas y concreto hacia abajo, donde estaban los locales.

Esto desató una invasión de seguidores de Independiente a esa zona, atacando a los pocos hinchas chilenos restantes. Conmebol señaló que está en constante contacto con las autoridades de seguridad y recabando datos para la Unidad Disciplinaria.

Universidad de Chile reportó 19 lesionados, uno en riesgo vital, y 97 chilenos detenidos, según su informe del jueves. Sin embargo, un reporte policial argentino indicó 111 arrestos, con 109 chilenos, una argentina y otro de nacionalidad desconocida, por cargos como lesiones graves y daños.

Con el global 2-1 a favor de Universidad de Chile, el caso queda en manos de la Comisión Disciplinaria para su resolución.