¿Dónde comprar los boletos para ver a Barcelona ante Vinotinto en el estadio Atahualpa?

Barcelona perdió ante Macará en la jornada 25 del Campeonato ecuatoriano. Los amarillos necesitan recuperarse y sumar puntos en la tabla de posiciones.

Barcelona visita el estadio Olímpico Atahualpa, en la fecha 26 del Campeonato ecuatoriano. El sábado 23 de agosto del 2025, el elenco amarillo jugará con Vinotinto, desde las 19:00, con la obligación de ganar para recuperarse.

El 'Ídolo' perdió ante Macará en la última jornada, disputada en el estadio Banco Pichincha. El elenco dirigido por Ismael Rescalvo cayó 2-0, con goles de Maximiliano Fernández, a los 48' y de John Jiménez, a los 82'

Vinotinto también perdió su partido de la fecha 25. El elenco, recién ascendido, sucumbió ante Deportivo Cuenca por 2-0. Alexis Rodríguez y Luis Carlos Gustavino marcaron las anotaciones de los morlacos.

Cabizbajos. Así salieron los jugadores de Barcelona de la cancha del estadio Banco Pichincha, tras perder el partido de la fecha 25 ante Macará. API

Para el partido Vinotinto vs. Barcelona, el club capitalino definió los precios de las entradas. Los hinchas amarillos ocuparán la general norte y la preferencia, además de la tribuna norte y el palco norte del Atahualpa.

Los precios de las entradas para los hinchas de Barcelona

La general norte y la preferencia: USD 5,50 (compra digital) y USD 6 en boletería.

La tribuna norte: USD 10,50 (compra digital) y USD 11 en boletería.

El palco norte: USD 20,50 (compra digital) y USD 21 en boletería.

En cambio, para los hinchas locales o los simpatizantes 'imparciales', que quieran concurrir, la organización destinó la tribuna sur (USD 10,50 en digital y USD 11, en boletería) y el palco sur (USD 20,50, en digital y USD 21, en boletería)

El sábado 23 de agosto, día del partido, las boleterías del estadio Olímpico Atahualpa se abrirán a las 14:00.