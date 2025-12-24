Fechas, horarios y estadios para los duelos de la Sudamericana entre los clubes ecuatorianos

En el estadio Alejandro Serrano Aguilar,el D.Cuenca le golea 5 por 1 al club sport Emelec por la 9na fecha del segundo hexagonal del campeonato nacional.

Orense, Libertad, Macará y Deportivo Cuenca ya conocen fecha, estadio y horario de sus partidos en la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026, instancia que marca el inicio oficial del torneo continental.

Según el calendario oficial publicado por Conmebol, los encuentros de la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026 se disputarán entre el martes 3 y el jueves 5 de marzo, con sedes repartidas en distintos países de Sudamérica.

El primer duelo ecuatoriano se jugará el miércoles 4 de marzo de 2026. Deportivo Cuenca recibirá a Libertad desde las 21:00 en el estadio George Capwell, en Guayaquil, escenario designado para este compromiso.

El jueves 5 de marzo, desde las 21:00, Orense y Macará se enfrentarán en el estadio 9 de Mayo de Machala. Este partido cerrará la participación ecuatoriana en la fase preliminar.

Con los horarios y fechas ya confirmados, Orense, Libertad, Macará y Deportivo Cuenca comienzan la cuenta regresiva para un desafío internacional que puede marcar su temporada. La Copa Sudamericana 2026 arranca con partidos decisivos, y los clubes ecuatorianos buscarán ser protagonistas desde el primer paso.