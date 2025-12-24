Deportivo Cuenca anunció la contratación del técnico Jorge Célico para la temporada 2026

Deportivo Cuenca anunció la contratación del entrenador argentino Jorge Célico, de 61 años, para la temporada 2026. La directiva del equipo morlaco no perdió tiempo tras la finalización del campeonato LigaPro y la salida de Norberto Araujo se confirmó la llegada de Célico.

Célico dirigió hasta junio de 2025 y su último club fue Emelec. Dejó el equipo eléctrico por todos los problemas del 'bombillo'. Los malos resultados y su mala relación con la directiva terminaron su salida.

El Cuenca será otro equipo ecuatoriano en la lista de Célico. El argentino también pasó por El Nacional, Universidad Católica, Técnico Universitario, Barcelona y Emelec. Además, el DT es recordado por su paso en la selección de Ecuador Sub-20, donde ganó el Sudamericano en 2019 y alcanzó el histórico tercer lugar del Mundial de esa categoría. También pasó como DT encargado de la Tri mayor.

En la temporada 2026, el Cuenca tendrá el reto de jugar la Sudamericana. Así se cerró el ciclo del 'Beto' Araujo en Cuenca. Araujo arribó en septiembre de 2024 y en total dirigió 52 partidos: ganó en 21 oportunidades, empató en 12 y perdió en 19.