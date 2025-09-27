IDV vs. Atlético Mineiro: definidos fechas y horas para la semifinal de Copa Sudamericana

Michael Hoyos en la victoria de Independiente del Valle ante Once Caldas en cuartos de final de Copa Sudamericana.

¡Es oficial! Las semifinales de la Copa Sudamericana ya tienen fecha y hora, según lo informó la Conmebol este sábado 27 de septiembre del 2025.

La primera semifinal la jugará Independiente del Valle ante Atlético Mineiro. El partido está previsto para el martes 21 de octubre, en Quito. La llave se definirá en Belo Horizonte, el martes 28 de octubre. Ambos encuentros serán a las 19:30 de Ecuador.

La segunda semifinal la jugarán U. de Chile frente a Lanús. El partido de ida será el jueves 23 de octubre en Santiago de Chile y la vuelta se jugará el jueves 30 de octubre en Lanús. El horario se estableció para las 17:00, horario ecuatoriano.

Independiente se clasifica a las semifinales de la Copa: venció a Once Caldas por penales

Independiente del Valle se impuso por penales a Once Caldas y se clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana. El partido de ida terminó 2-0 en el tiempo reglamentario, con dos goles de Michael Hoyos. En la serie de penales el marcador quedó 5-4 a favor de los ecuatorianos.