Liga vs Palmeiras: definida fechas y horarios de las semifinales de la Copa Libertadores

¡Confirmado! La Conmebol definió las fechas y horarios para las semifinales de la Copa Libertadores. Así lo dio a conocer la mañana de este sábado 27 de septiembre del 2025.

En la primera llave se enfrentan Flamengo vs. Racing. El partido de ida se jugará en Río de Janeiro, el miércoles 22 de octubre. Y se definirá en Avellaneda, el 29 de octubre. Ambos encuentros se jugarán a las 19:30, horario ecuatoriano.

Liga de Quito, por su parte, enfrentará a Palmeiras, primero en el Rodrigo Paz Delgado, el jueves 23 de octubre. Y luego viajará a Sao Paulo para definir la llave el jueves 30 de octubre. Los partidos serán a las 19:30 de Ecuador.

Los Albos alcanzaron las semifinales tras vencer a Sao Paulo con un marcador global de 3-0. Palmeiras, en cambio, derrotó a River Plate de Argentina con un marcador global de 5-2.

En tanto que, Flamengo venció 4-2 en penales a Estudiantes de La Plata. Racing, por su parte, consiguió la victoria 2-0 ante Vélez Salrfield. Con estos resultados se definieron a los semifinalistas.