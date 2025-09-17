Once Caldas vence como visitante a IDV, en el partido de ida de la Copa Sudamericana

Mateo García, de Once Caldas, disputa el esférico con Jordy Alcívar de Independiente del Valle, en el partido jugado el 17 de septiembre del 2025.

El colombiano Once Caldas se impuso 2-0 a Independiente del Valle, en el partido de ida de los cuartos de la Copa Sudamericana. El partido se jugó en el estadio de los ‘rayados’, el 17 de septiembre del 2025.

Dayro Moreno, histórico goleador del cuadro de Manizales, fue la gran figura del partido. Moreno marcó a los 22 y 49 minutos. En las dos anotaciones mostró su capacidad de desmarque para ser indetectable para los zagueros locales.

Independiente del Valle nunca encontró los caminos hacia su goleador Claudio Spinelli. Las cosas se complicaron más con la expulsión de su defensa Mateo Carabajal, en el primer tiempo.

IDV y Once Caldas se volverán a ver las caras, el miércoles 24 de septiembre, en Manizales.

Así te contamos el minuto a minuto

90+4 Final del partido Independiente del Valle perdió ante Once Caldas. Final del juego, se verán las caras la próxima semana.

87' IDV busca el tanto del descuento Jean Pierre Arroyo presiona con fuerza en el ataque de los rayados. Once Caldas se defiende con orden.

73' Tremendo remate de Loor para IDV Layan Loor remató con potencia, tras una buena combinación de Independiente. Respondió bien Aguirre, el golero de Once Caldas.

49' GOOOOOOL de Once Caldas Dayro Moreno pone el 2-0 para Once Caldas. El experimentado delantero colombiano pone la segunda ante IDV.

47' Independiente presiona al adversario Claudio Spinelli se muestra activo en el segundo tiempo. Independiente del Valle busca el tanto del empate ante Once Caldas.

45+4 Final del primer tiempo Terminó el primer tiempo. IDV pierde 1-0 con el gol de Dayro Moreno y juega con 10 hombres por la expulsión de Carabajal.

40' Cazares fuera; ingresa Luis Zárate El técnico Javier Rabanal mueve el banco tras la expulsión de Carabajal. Luis Zárate entró a la cancha. Salió Juan Cazares.

33' Roja para Mateo Carabajal de Independiente Más problemas para Independiente del Valle. Mateo Carabajal mira la roja por un codazo en el área de Once Caldas.

30' IDV adelanta las líneas en pos del empate Los dirigido por Javier Rabanal presionan al rival para buscar el empate. Darwin Guagua se muestra incisivo.

22' GOOOOOL de Once Caldas Dayro Moreno define con precisión en el arco de Guido Villar. Los colombianos se ponen adelante en el marcador.

18' Independiente del Valle genera peligro Un remate de Jordy Alcívar fue desviado por el golero de Once Caldas. Primera aproximación potente de los rayados.