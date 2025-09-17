Once Caldas vence como visitante a IDV, en el partido de ida de la Copa Sudamericana
Dayro Moreno, de 40 años, fue la figura del partido. El delantero colombiano marcó los dos goles de la victoria de los visitantes.
Mateo García, de Once Caldas, disputa el esférico con Jordy Alcívar de Independiente del Valle, en el partido jugado el 17 de septiembre del 2025.
AFP
El colombiano Once Caldas se impuso 2-0 a Independiente del Valle, en el partido de ida de los cuartos de la Copa Sudamericana. El partido se jugó en el estadio de los ‘rayados’, el 17 de septiembre del 2025.
Dayro Moreno, histórico goleador del cuadro de Manizales, fue la gran figura del partido. Moreno marcó a los 22 y 49 minutos. En las dos anotaciones mostró su capacidad de desmarque para ser indetectable para los zagueros locales.
Independiente del Valle nunca encontró los caminos hacia su goleador Claudio Spinelli. Las cosas se complicaron más con la expulsión de su defensa Mateo Carabajal, en el primer tiempo.
IDV y Once Caldas se volverán a ver las caras, el miércoles 24 de septiembre, en Manizales.
Así te contamos el minuto a minuto
17/09/2025
21:23
90+4 Final del partido
Independiente del Valle perdió ante Once Caldas. Final del juego, se verán las caras la próxima semana.
17/09/2025
21:17
87' IDV busca el tanto del descuento
Jean Pierre Arroyo presiona con fuerza en el ataque de los rayados. Once Caldas se defiende con orden.
17/09/2025
21:03
73' Tremendo remate de Loor para IDV
Layan Loor remató con potencia, tras una buena combinación de Independiente. Respondió bien Aguirre, el golero de Once Caldas.
17/09/2025
20:39
49' GOOOOOOL de Once Caldas
Dayro Moreno pone el 2-0 para Once Caldas. El experimentado delantero colombiano pone la segunda ante IDV.
17/09/2025
20:37
47' Independiente presiona al adversario
Claudio Spinelli se muestra activo en el segundo tiempo. Independiente del Valle busca el tanto del empate ante Once Caldas.
17/09/2025
20:19
45+4 Final del primer tiempo
Terminó el primer tiempo. IDV pierde 1-0 con el gol de Dayro Moreno y juega con 10 hombres por la expulsión de Carabajal.
17/09/2025
20:10
40' Cazares fuera; ingresa Luis Zárate
El técnico Javier Rabanal mueve el banco tras la expulsión de Carabajal. Luis Zárate entró a la cancha. Salió Juan Cazares.
17/09/2025
20:04
33' Roja para Mateo Carabajal de Independiente
Más problemas para Independiente del Valle. Mateo Carabajal mira la roja por un codazo en el área de Once Caldas.
17/09/2025
20:00
30' IDV adelanta las líneas en pos del empate
Los dirigido por Javier Rabanal presionan al rival para buscar el empate. Darwin Guagua se muestra incisivo.
17/09/2025
19:52
22' GOOOOOL de Once Caldas
Dayro Moreno define con precisión en el arco de Guido Villar. Los colombianos se ponen adelante en el marcador.
17/09/2025
19:48
18' Independiente del Valle genera peligro
Un remate de Jordy Alcívar fue desviado por el golero de Once Caldas. Primera aproximación potente de los rayados.
17/09/2025
19:43
12' Partido equilibrado en el inicio
Los dos equipos continúan en fase de estudio en los primeros minutos. Las acciones se realizan lejos de los arcos. Pocas emociones.
