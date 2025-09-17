Bayern venció al Chelsea de Moisés Caicedo en la primera fecha de la Champions League

Serge Gnabry (derecha) intenta avanzar ante la marca de Moisés Caicedo, de Chelsea, en el partido disputado el 17 de septiembre del 2025.

El Bayern de Múnich, uno de los grandes favoritos, arrancó su andadura en la Champions League 2025-2026 con una victoria 3-1 ante el Chelsea, con dos goles del delantero inglés Harry Kane este miércoles 17 de septiembre del 2025 en el Allianz Arena de la capital bávara.

El capitán de la selección inglesa se cobró deudas pasadas con los Blues, uno de sus grandes rivales en Londres en su época en el Tottenham.

El vigente campeón y actual líder de la Bundesliga alemana se puso por delante con un gol en la propia puerta del defensor sierraleonés Trevoh Chalobah en el minuto 20 tras centro de Michael Olise, y aumentó la ventaja seis minutos después cuando Kane se convirtió en un penal ante el golero español Robert Sánchez.

El Chelsea de Enzo Maresca no bajó los brazos y en el minuto 29, en una rápida crontra vertebrada por Cole Palmer, el propio volante inglés se encargó de devolver la emoción al partido con un remate de primeras desde dentro del área.

Pero volvió a aparecer Kane para confirmar la veracidad de sus palabras de la víspera: "Jugar contra rivales inglés me motiva para jugar mejor".

Dicho y hecho. La presión alta de los hombres de Vincent Kompany derivó en un robo de balón, que llegó a Kane, orientó el cuerpo dentro del área, y envió raso ajustado al palo largo (63) para sentenciar el partido y ratificar que el Bayern debe ser tenido muy en cuenta en esta Champions.

87' El partido entra en la recta final Chelsea ha intentado generar más ataques buscando acortar la diferencia, pero no lo ha logrado

72' Chelsea adelanta líneas para descontar El cuadro londinense intenta conectar pases con Enzo Fernández y Moisés Caicedo como los ejes del mediocampo.

62' GOOOOOL de Bayern Múnich Harry Kane pone el 3-1 para Bayern . El goleador inglés se aprovechó de un error de la zaga del Chelsea, sobre todo de Malo Gusto.

56' Nuevo intento de Kane para los locales Harry Kane disparó avisado en el arco de Robert Sánchez. Bayern sigue siendo el equipo más peligroso en cancha.

54' Un buen remate de Luis Díaz para Bayern El delantero colombiano finalizó una buena jugada colectiva de los alemanes. Su remate fue avisado al arco de Robert Sánchez

51' Un débil intento de Chelsea con James Reece James ensayó un remate que fue fácilmente controlado por el arquero del Bayern, Manuel Neuer.

48' Chelsea adelanta líneas en el segundo tiempo El cuadro inglés intenta recomponer su figura, tras un primer tiempo en el que tuvo pocas opciones.

45' Se terminó el primer tiempo en Múnich Bayern se impone por 2-1 al Chelsea. Trevoh Chalobah (autogol) y Harry Kane marcaron. Descontó Cole Palmer.