Bayern venció al Chelsea de Moisés Caicedo en la primera fecha de la Champions League
El Chelsea de Moisés Caicedo debutó en la Champions ante Bayern Múnich, en el estadio Allianz Arena, este miércoles 17 de septiembre
Serge Gnabry (derecha) intenta avanzar ante la marca de Moisés Caicedo, de Chelsea, en el partido disputado el 17 de septiembre del 2025.
AFP
Compartir
Actualizada:
17 sep 2025 - 16:10
El Bayern de Múnich, uno de los grandes favoritos, arrancó su andadura en la Champions League 2025-2026 con una victoria 3-1 ante el Chelsea, con dos goles del delantero inglés Harry Kane este miércoles 17 de septiembre del 2025 en el Allianz Arena de la capital bávara.
El capitán de la selección inglesa se cobró deudas pasadas con los Blues, uno de sus grandes rivales en Londres en su época en el Tottenham.
El vigente campeón y actual líder de la Bundesliga alemana se puso por delante con un gol en la propia puerta del defensor sierraleonés Trevoh Chalobah en el minuto 20 tras centro de Michael Olise, y aumentó la ventaja seis minutos después cuando Kane se convirtió en un penal ante el golero español Robert Sánchez.
El Chelsea de Enzo Maresca no bajó los brazos y en el minuto 29, en una rápida crontra vertebrada por Cole Palmer, el propio volante inglés se encargó de devolver la emoción al partido con un remate de primeras desde dentro del área.
Pero volvió a aparecer Kane para confirmar la veracidad de sus palabras de la víspera: "Jugar contra rivales inglés me motiva para jugar mejor".
Dicho y hecho. La presión alta de los hombres de Vincent Kompany derivó en un robo de balón, que llegó a Kane, orientó el cuerpo dentro del área, y envió raso ajustado al palo largo (63) para sentenciar el partido y ratificar que el Bayern debe ser tenido muy en cuenta en esta Champions.
17/09/2025
15:46
87' El partido entra en la recta final
Chelsea ha intentado generar más ataques buscando acortar la diferencia, pero no lo ha logrado
17/09/2025
15:32
72' Chelsea adelanta líneas para descontar
El cuadro londinense intenta conectar pases con Enzo Fernández y Moisés Caicedo como los ejes del mediocampo.
17/09/2025
15:23
62' GOOOOOL de Bayern Múnich
Harry Kane pone el 3-1 para Bayern . El goleador inglés se aprovechó de un error de la zaga del Chelsea, sobre todo de Malo Gusto.
17/09/2025
15:17
56' Nuevo intento de Kane para los locales
Harry Kane disparó avisado en el arco de Robert Sánchez. Bayern sigue siendo el equipo más peligroso en cancha.
17/09/2025
15:15
54' Un buen remate de Luis Díaz para Bayern
El delantero colombiano finalizó una buena jugada colectiva de los alemanes. Su remate fue avisado al arco de Robert Sánchez
17/09/2025
15:12
51' Un débil intento de Chelsea con James
Reece James ensayó un remate que fue fácilmente controlado por el arquero del Bayern, Manuel Neuer.
17/09/2025
15:09
48' Chelsea adelanta líneas en el segundo tiempo
El cuadro inglés intenta recomponer su figura, tras un primer tiempo en el que tuvo pocas opciones.
17/09/2025
14:49
45' Se terminó el primer tiempo en Múnich
Bayern se impone por 2-1 al Chelsea. Trevoh Chalobah (autogol) y Harry Kane marcaron. Descontó Cole Palmer.
17/09/2025
14:45
43' Bayern insiste para ampliar su diferencia
Michael Olisse y Serge Gnabry son los jugadores más peligrosos del Bayern que ya gana 2-1 en el partido al equipo de Moisés Caicedo.
Compartir