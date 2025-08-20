Paúl Vélez, DT del Mushuc Runa:'las mujeres no deben pitar torneos internacionales'

El entrenador de Mushuc Runa, Paúl Vélez, enfrentó cuestionamientos por su frase en contra de la terna femenina que dirigió el partido ante Independiente del Valle por la Copa Sudamericana.

Paúl Vélez desató una controversia tras la eliminación de Mushuc Runa ante Independiente del Valle, en los octavos de final de la Copa Sudamericana. En la rueda de prensa, posterior al compromiso, el DT cuencano apuntó sus cuestionamientos a la terna femenina que dirigió el compromiso.

El juego, disputado en la noche del martes 19 de agosto del 2025, en el estadio Atahualpa, se definió por penales (4-2) a favor de IDV. En el tiempo reglamentario, el partido terminó con triunfo de Mushuc Runa, por 2-1. Un gol de Michael Hoyos, en el décimo minuto de adición, permitió que el juego llegase a los penales.

Vélez cuestionó a la réferi brasileña Edina Alves. De acuerdo con el entrenador, la árbitra del partido tuvo problemas para la conducción del partido. Entonces lanzó una cuestionable frase que ha generado repudio.

Edina Alves, árbitra brasileña, dirigió el partido entre Mushuc Runa e Independiente del Valle, disputado el 19 de agosto del 2025, en el estadio Olímpico Atahualpa. API

No estoy en contra del arbitraje femenino, pero no creo que deban pitar en estos torneos internacionales. Para eso hay el fútbol de mujeres Paúl Vélez/ DT de Mushuc Runa

Vélez cuestionó el exceso de minutos de juego del partido y una serie de fallos, en su juicio, condicionaron el resultado final. Pero, su polémica frase ha recibido el repudio generalizado en el mundo del fútbol ecuatoriano.

Alves es una árbitra brasileña de amplia trayectoria. Tiene escarapela FIFA desde el 2016. Fue la primera jueza en dirigir en un torneo masculino del organismo rector del fútbol mundial: dirigió el Ulsan y Al Duhail, por el Mundial de Clubes.