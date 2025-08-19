Independiente del Valle derrota por penales a Mushuc Runa y se clasifica a cuartos de final

Johnnier Chalá, de Mushuc Runa y Claudio Paúl Spinelli, de Independiente del Valle, disputan el esférico durante el partido de Copa Sudamericana jugado en el estadio Atahualpa.

Independiente del Valle tuvo que soportar la agonía de los penales para clasificarse a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El cuadro rayado se impuso por 4-2 en penales a Mushuc Runa, tras perder 2-1 en los 90 minutos.

Fue una definición angustiosa. Mushuc Runa se puso 2-0 en el tiempo reglamentario, con goles de Jhonnier Chalá y Christian Penilla, pero en el décimo minuto de adición, Michael Hoyos llevó el partido a los penales. Ahí, IDV marcó diferencias. Su próximo rival en la instancia será el Once Caldas.

Así te contamos el minuto a minuto

90 +10' GOOOOOL de Michael Hoyos El delantero pone el 2-1. El partido se irá a los penales.

90' IDV se desespera por lograr el empate Independiente del Valle se va de la Copa Sudamericana. La desesperación es latente entre los jugadores y cuerpo técnico.

74' El VAR no autoriza un penal para IDV La jueza Alves dictamina el penal para Independiente del Valle. Tras revisarlo en el VAR, no hubo sanción

70' GOOOOOOL de Mushuc Runa ¡Sorpresa en el Atahualpa! Christian Penilla pone el 2-0 en el Atahualpa. Con este resultado clasifica el cuadro del 'Ponchito'

56' Villar recibe un fuerte golpe en el rostro Momento de tensión en el partido. El golero Guido Villar recibe un golpe en el rostro y tuvo que ingresar la camilla.

48' Independiente del Valle busca el empate Empezó el segundo tiempo entre Mushuc Runa e Independiente del Valle. Los del 'Ponchito' ganan por 1-0

45' GOOOOL de Mushuc Runa Jhonnier Chalá se elevó en el área de Independiente del Valle y con un estupendo cabezazo pone el 1-0 del partido.

41' Mushuc Runa tuvo una opción real de peligro Joaquín Vergés remató, pero su pelota se fue al poste del golero Guido Villar de IDV. Buen primer aviso de los de Tungurahua.

36' La terna conduce sin inconvenientes Edina Alves, Neuza Back y Fabrini Bevilaquia conforman la terna arbitral femenina que conduce el partido, sin problemas.

22' Remate desviado de Darwin Guagua El volante ofensivo de Independiente del Valle disparó desviado tras un mal rechazo de Bentaberry. Independiente se acerca.

14' Mushuc Runa juega muy lejos del arco El cuadro de Tungurahua no posee la iniciativa en el juego. Jonathan dos Santos es su jugador más adelantado

05' Independiente del Valle toma la iniciativa El cuadro rayado quiere el protagonismo del partido. Los visitantes se asocian por derecha con Renato Ibarra y Juan Cazares.