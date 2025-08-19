Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Independiente del Valle derrota por penales a Mushuc Runa y se clasifica a cuartos de final

Mushuc Runa tenía la clasificación, pero en el último minuto, Michael Hoyos llevó el juego a los penales. Once Caldas será su próximo rival

Johnnier Chalá, de Mushuc Runa y Claudio Paúl Spinelli, de Independiente del Valle, disputan el esférico durante el partido de Copa Sudamericana jugado en el estadio Atahualpa.

Johnnier Chalá, de Mushuc Runa y Claudio Paúl Spinelli, de Independiente del Valle, disputan el esférico durante el partido de Copa Sudamericana jugado en el estadio Atahualpa.

Redacción Teleamazonas.com

19 ago 2025 - 21:48

Independiente del Valle tuvo que soportar la agonía de los penales para clasificarse a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El cuadro rayado se impuso por 4-2 en penales a Mushuc Runa, tras perder 2-1 en los 90 minutos. 

Fue una definición angustiosa. Mushuc Runa se puso 2-0 en el tiempo reglamentario, con goles de Jhonnier Chalá y Christian Penilla, pero en el décimo minuto de adición, Michael Hoyos llevó el partido a los penales. Ahí, IDV marcó diferencias. Su próximo rival en la instancia será el Once Caldas. 

Así te contamos el minuto a minuto 

  • 19/08/2025

    21:31

    90 +10' GOOOOOL de Michael Hoyos

    El delantero pone el 2-1. El partido se irá a los penales. 

  • 19/08/2025

    21:26

    90' IDV se desespera por lograr el empate

    Independiente del Valle se va de la Copa Sudamericana. La desesperación es latente entre los jugadores y cuerpo técnico. 

  • 19/08/2025

    21:05

    74' El VAR no autoriza un penal para IDV

    La jueza Alves dictamina el penal para Independiente del Valle. Tras revisarlo en el VAR, no hubo sanción

  • 19/08/2025

    21:01

    70' GOOOOOOL de Mushuc Runa

    ¡Sorpresa en el Atahualpa! Christian Penilla pone el 2-0 en el Atahualpa. Con este resultado clasifica el cuadro del 'Ponchito' 

  • 19/08/2025

    20:46

    56' Villar recibe un fuerte golpe en el rostro

    Momento de tensión en el partido. El golero Guido Villar recibe un golpe en el rostro y tuvo que ingresar la camilla. 

  • 19/08/2025

    20:39

    48'  Independiente del Valle busca el empate

    Empezó el segundo tiempo entre Mushuc Runa e Independiente del Valle. Los del 'Ponchito' ganan por 1-0 

  • 19/08/2025

    20:18

    45' GOOOOL de Mushuc Runa

    Jhonnier Chalá se elevó en el área de Independiente del Valle y con un estupendo cabezazo pone el 1-0 del partido. 

  • 19/08/2025

    20:12

    41' Mushuc Runa tuvo una opción real de peligro

    Joaquín Vergés remató, pero su pelota se fue al poste del golero Guido Villar de IDV. Buen primer aviso de los de Tungurahua. 

  • 19/08/2025

    20:07

    36' La terna conduce sin inconvenientes

    Edina Alves, Neuza Back y Fabrini Bevilaquia conforman la terna arbitral femenina que conduce el partido, sin problemas. 

  • 19/08/2025

    19:53

    22' Remate desviado de Darwin Guagua

    El volante ofensivo de Independiente del Valle disparó desviado tras un mal rechazo de Bentaberry. Independiente se acerca. 

  • 19/08/2025

    19:45

    14' Mushuc Runa juega muy lejos del arco

    El cuadro de Tungurahua no posee la iniciativa en el juego. Jonathan dos Santos es su jugador más adelantado 

  • 19/08/2025

    19:36

    05' Independiente del Valle toma la iniciativa

    El cuadro rayado quiere el protagonismo del partido. Los visitantes se asocian por derecha con Renato Ibarra y Juan Cazares.

  • 19/08/2025

    19:32

    0' Arrancó el partido

    Ya se juega en el estadio Olímpico Atahualpa. Mushuc Runa se mide con Independiente del Valle por un cupo a los cuartos de final. 

