Independiente del Valle derrota por penales a Mushuc Runa y se clasifica a cuartos de final
Mushuc Runa tenía la clasificación, pero en el último minuto, Michael Hoyos llevó el juego a los penales. Once Caldas será su próximo rival
Johnnier Chalá, de Mushuc Runa y Claudio Paúl Spinelli, de Independiente del Valle, disputan el esférico durante el partido de Copa Sudamericana jugado en el estadio Atahualpa.
Actualizada:
19 ago 2025 - 21:48
Independiente del Valle tuvo que soportar la agonía de los penales para clasificarse a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El cuadro rayado se impuso por 4-2 en penales a Mushuc Runa, tras perder 2-1 en los 90 minutos.
Fue una definición angustiosa. Mushuc Runa se puso 2-0 en el tiempo reglamentario, con goles de Jhonnier Chalá y Christian Penilla, pero en el décimo minuto de adición, Michael Hoyos llevó el partido a los penales. Ahí, IDV marcó diferencias. Su próximo rival en la instancia será el Once Caldas.
Así te contamos el minuto a minuto
19/08/2025
21:31
90 +10' GOOOOOL de Michael Hoyos
El delantero pone el 2-1. El partido se irá a los penales.
19/08/2025
21:26
90' IDV se desespera por lograr el empate
Independiente del Valle se va de la Copa Sudamericana. La desesperación es latente entre los jugadores y cuerpo técnico.
19/08/2025
21:05
74' El VAR no autoriza un penal para IDV
La jueza Alves dictamina el penal para Independiente del Valle. Tras revisarlo en el VAR, no hubo sanción
19/08/2025
21:01
70' GOOOOOOL de Mushuc Runa
¡Sorpresa en el Atahualpa! Christian Penilla pone el 2-0 en el Atahualpa. Con este resultado clasifica el cuadro del 'Ponchito'
19/08/2025
20:46
56' Villar recibe un fuerte golpe en el rostro
Momento de tensión en el partido. El golero Guido Villar recibe un golpe en el rostro y tuvo que ingresar la camilla.
19/08/2025
20:39
48' Independiente del Valle busca el empate
Empezó el segundo tiempo entre Mushuc Runa e Independiente del Valle. Los del 'Ponchito' ganan por 1-0
19/08/2025
20:18
45' GOOOOL de Mushuc Runa
Jhonnier Chalá se elevó en el área de Independiente del Valle y con un estupendo cabezazo pone el 1-0 del partido.
19/08/2025
20:12
41' Mushuc Runa tuvo una opción real de peligro
Joaquín Vergés remató, pero su pelota se fue al poste del golero Guido Villar de IDV. Buen primer aviso de los de Tungurahua.
19/08/2025
20:07
36' La terna conduce sin inconvenientes
Edina Alves, Neuza Back y Fabrini Bevilaquia conforman la terna arbitral femenina que conduce el partido, sin problemas.
19/08/2025
19:53
22' Remate desviado de Darwin Guagua
El volante ofensivo de Independiente del Valle disparó desviado tras un mal rechazo de Bentaberry. Independiente se acerca.
19/08/2025
19:45
14' Mushuc Runa juega muy lejos del arco
El cuadro de Tungurahua no posee la iniciativa en el juego. Jonathan dos Santos es su jugador más adelantado
19/08/2025
19:36
05' Independiente del Valle toma la iniciativa
El cuadro rayado quiere el protagonismo del partido. Los visitantes se asocian por derecha con Renato Ibarra y Juan Cazares.
19/08/2025
19:32
0' Arrancó el partido
Ya se juega en el estadio Olímpico Atahualpa. Mushuc Runa se mide con Independiente del Valle por un cupo a los cuartos de final.
