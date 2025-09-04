Sudamericana: las sanciones de los incidentes de Independiente de Avellaneda y la U de Chile

Los incidentes en el partido entre Independiente de Avellaneda y U. de Chile en la Copa

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) dio a conocer las sanciones por los hechos violentos del partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile por la vuelta de los octavos de final de la Sudamericana.

El juego fue suspendido por graves incidentes en las tribunas del Estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini. Conmebol decidió que Independiente sea descalificado del torneo. El 'Rojo', además, perderá la localía en los próximos siete partidos, y tampoco tendrá público en los siguientes siete encuentros en condición de visitante.

Por su parte, la U de Chile disputará los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Alianza Lima, pero lo hará sin su público en condición de local durante siete encuentros.

Al igual que ocurrió con la institución de Independiente, los hinchas chilenos no podrán ver a su equipo en cotejos de visitante en los siguientes siete juegos. Como parte de las sanciones, la Conmebol aplicó multas económicas a las dos instituciones que ascienden a los 250 000 dólares y un pedido explícito de que exhiban un cartel con la frase “BASTA DE RACISMO, DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA", entre otras medidas.