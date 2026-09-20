Liga reacciona en tres minutos y se importe ante Católica en el arranque del Hexagonal
El equipo de Gustavo Álvarez vino de atrás para quedarse con los tres puntos en la Casa Blanca tras ir perdiendo desde el amanecer del compromiso.
Liga se impone ante Universidad Católica la noche de este domingo 20 de septiembre de 2026.
LDU Oficial
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Actualizada:
20 sep 2026 - 20:52
Liga Deportiva Universitaria arrancó con pie derecho la fase final de la LigaPro 2026. Este domingo 20 de septiembre, el conjunto albo superó 2-1 a Universidad Católica en el Estadio Rodrigo Paz Delgado.
El equipo albo resolvió el encuentro con una ráfaga ofensiva en el tramo complementario.
El cuadro visitante complicó a los locales desde el pitazo inicial. Apenas al minuto 10, el atacante panameño José Fajardo aprovechó una desatención defensiva para mandar el balón al fondo de las redes y poner en ventaja a la 'Chatoleí'.
Remontada alba
Ya en la segunda mitad, el estratega albo reestructuró su esquema con variantes ofensivas que cambiaron la dinámica del juego.
La presión alta dio frutos en la recta final del cotejo en el minuto 71, donde el delantero brasileño Deyverson, quien ingresó desde la banca de suplentes, capitalizó una acción dentro del área chica para certificar el empate 1-1.
Ya en el minuto 74, Yerlin Quiñónez se convirtió en el tanto del triunfo (2-1), confirmado tras la validación de la jugada en el VAR.
Con este resultado, LDU suma sus primeros tres puntos en la liguilla y se enfoca en la siguiente jornada del torneo nacional.
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