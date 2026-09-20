Los convocados por Marcelo Gallardo para la gira de La Tri en Asia
La Selección Ecuatoriana de Fútbol publicó la primera convocatoria del entrenador argentino para los amistosos en Asia.
Marcelo Gallardo, el entrenador de la Selección de Ecuador, prepara la primera lista de convocados
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Actualizada:
20 sep 2026 - 10:51
La primera convocatoria de Marcelo Gallardo con la Selección Ecuatoriana de Fútbol se dio a conocer este domingo 20 de septiembre de 2026.
A través de un video, publicado en sus redes sociales, La Tri reveló el nombre de los 27 convocados por el entrenador argentino para vestir la camiseta de Ecuador.
Entre los elegidos del 'Muñeco' está el regreso de Keny (Cheché) Arroyo y Jeremy Sarmiento. Mientras que Deyviner Ordóñez acompañará a la Tricolor como sparring.
Convodados por Marcelo Gallardo
- Alan Franco
- Alan Minda
- Ángelo Preciado
- Anthony Valencia
- Denil Castillo
- Félix Torres
- Frickson Caicedo
- Gonzalo Plata
- Gonzalo Valle
- Hernán Galíndez
- Jackson Porozo
- Jeremy Sarmiento
- John Mercado
- Jhonny Yeboah
- Jordy Alcívar
- Jordy Caicedo
- José Hurtado
- Juan Riquelme Angulo
- Keny Arroyo
- Kevin Rodríguez
- Leonardo Realpe
- Moisés Ramírez
- Nilson Angulo
- Pedro Vite
- Pervis Estupiñán
- Willian Pacho
La Tri jugará su primer partido ante Corea del Sur, este jueves 24 de septiembre, a las 11:00 (hora de Ecuador).
El partido ante Japón, está previso para el jueves 1 de octubre, en el estadio de Yokohama.
Ecuador terminará la gira el 5 de octubre con un partido con rival aún por definirse, sería Panamá o Nueva Zelanda.
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