Los convocados por Marcelo Gallardo para la gira de La Tri en Asia 

Marcelo Gallardo, el entrenador de la Selección de Ecuador, prepara la primera lista de convocados

La primera convocatoria de Marcelo Gallardo con la Selección Ecuatoriana de Fútbol se dio a conocer este domingo 20 de septiembre de 2026.

A través de un video, publicado en sus redes sociales, La Tri reveló el nombre de los 27 convocados por el entrenador argentino para vestir la camiseta de Ecuador.

Entre los elegidos del 'Muñeco' está el regreso de Keny (Cheché) Arroyo y Jeremy Sarmiento. Mientras que Deyviner Ordóñez acompañará a la Tricolor como sparring.

Convodados por Marcelo Gallardo

Alan Franco

Alan Minda

Ángelo Preciado

Anthony Valencia

Denil Castillo

Félix Torres

Frickson Caicedo

Gonzalo Plata

Gonzalo Valle

Hernán Galíndez

Jackson Porozo

Jeremy Sarmiento

John Mercado

Jhonny Yeboah

Jordy Alcívar

Jordy Caicedo

José Hurtado

Juan Riquelme Angulo

Keny Arroyo

Kevin Rodríguez

Leonardo Realpe

Moisés Ramírez

Nilson Angulo

Pedro Vite

Pervis Estupiñán

Willian Pacho

La Tri jugará su primer partido ante Corea del Sur, este jueves 24 de septiembre, a las 11:00 (hora de Ecuador).

El partido ante Japón, está previso para el jueves 1 de octubre, en el estadio de Yokohama.

Ecuador terminará la gira el 5 de octubre con un partido con rival aún por definirse, sería Panamá o Nueva Zelanda.