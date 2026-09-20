Marina Pérez y Diana Durango ganan oro y plata para Ecuador en los juegos Suramericanos 2026

Diana Durango, Marina Pérez, las ecuatorianas subieron al podio en los 25 metros de pistola femenino de los Juegos Suramericanos 2026.

Marina Pérez y Diana Durango ganaron oro y plata, respectivamente, este domingo 20 de septiembre de 2026, en la final de los 25 metros de pistola femenino, en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026.

Pérez clasificó a la final como la mejor de esa ronda la ronda, consiguiendo récord de Juegos Suramericanos.

Marina Pérez se consagró campeona con 22 puntos, mientras que Diana Durango conquistó la medalla de plata con 21 puntos.

Ante la destacada participación, las ecuatorianas subieron al podio para recibir sus medallas. En la premiación sonó el Himno Nacional del Ecuador.