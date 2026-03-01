Todo listo para la Megacaravana 2026 de Liga de Quito

Liga Deportiva Universitaria de Quito confirmó la realización de la Megacaravana 2026 este domingo 1 de marzo, en la antesala del partido ante Macará por la LigaPro Serie A, que se disputará desde las 12:00 en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

La tradicional movilización alba, que cumple su edición número 19, reunirá a miles de aficionados que acompañarán al equipo desde distintos sectores de Quito hasta la Casa Blanca.

Puntos oficiales de concentración

La organización estableció tres puntos estratégicos para que la hinchada se sume al recorrido:

Tribuna del Sur – 07:30

Plaza de la Indoamérica – 08:00

Bulevar de los Shyris – 08:30

Desde estos sectores partirán los vehículos rumbo al estadio.

Transporte Disponible

Para facilitar la movilización, se dispondrán chivas gratuitas que trasladarán a los aficionados hasta el Rodrigo Paz Delgado. La medida busca garantizar una llegada organizada y masiva al escenario deportivo.

Una tradición ALBA

La Megacaravana se ha convertido en un evento emblemático previo a compromisos importantes del equipo universitario. Año tras año, la afición transforma las calles de Quito en un recorrido blanco que fortalece el respaldo al plantel en cada jornada clave del campeonato.

El encuentro ante Macará marcará un nuevo capítulo de esta tradición, con un estadio que espera recibir a su equipo en medio de un ambiente de fiesta.