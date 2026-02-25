Estos son los juegos de la Fecha 2 serán transmitidos por la señal abierta de Teleamazonas

Orense SC pierde 0x2 contra Liga de Quito por la primera fecha de la LigaPro 2026, en el estadio 9 de Mayo. Foto API. Luis Suárez

Domingo de fútbol. Teleamazonas llevará las emociones de dos partidos del Campeonato Nacional Ligapro correspondientes a la segunda fecha. Liga de Quito recibirá a Macará con la motivación del triunfo logrado en Machala en el inicio del año. Los albos serán locales en el estadio Rodrigo Paz Delgado en el juego agendado para las 12:00 del domingo.

Finalizado ese juego, el canal del Mundial transmitirá de manera continua el juego entre la Universidad Católica y Mushuc Runa. Este cotejo está programado en el estadio La Cocha de Latacunga. El cambio se registró luego que no se confirmó que no está aprobado el estadio de Echaleche.

El 'Ponchito' intentó llevar su localía al estadio Olímpico de Riobamba, pero el escenario no está aprobado por la LigaPro. Por este motivo, el equipo ambateño llevó la programación al estadio de Cotopaxi.

Muchus Runa comenzó la temporada con un empate ante Aucas en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda. El equipo dirigido por Paúl Vélez apunta a lograr el primer triunfo del año. En cambio, Católica no jugó por la reprogramación anunciada por la LigaPro del juego ante Emelec.