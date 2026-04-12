¡Tenemos campeona mundial! Paula Torres se corona campeona en la Maratón 42 km

Ecuador tienen una nueva campeona mundial. Paula Torres obtiene el primer lugar en la Maratón 42 kilómetros (km), del Mundial de Marcha por Equipos, en Brasilia

La deportista cuencana terminó los 42 km en 3:24:37.

"Estoy muy contenta (...) con tanta gente apoyándonos. Agradezco a todos y les dedico esta medalla justo en fiestas de Cuenca", expresó Torres al llegar a la meta.

Con este triunfo, la becaria olímpica va a paso firme rumbo a Los Ángeles 2028.

Detrás de la tricolor estuvo la italiana Sofía Fiorini, cuyo tiempo fue de 3:25:42, y la ecuatoriana, Nathaly León con 3:31:47.

¿Quién es Paula Torres?

Paula Torres es una deportista cuencana de 25 años. A sus 15 años se dedicó a la Marcha, destacando en esta disciplina.

Ha logrado victorias en Sudamericano Sub 23 de 2022, en Brasil, en los Juegos Olímpicos de París 2024 y en el Mundial de Atletismo de Tokio 2025.