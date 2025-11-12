Gerlon Congo y Gabriela Vargas son los abanderados de Ecuador en los Juegos Bolivarianos 2025

La patinadora Gabriela Vargas será una de las abanderadas de Ecuador en los Juegos Bolivarianos.

El boxeador Gerlon Congo y la patinadora Gabriela Vargas serán los abanderados de la delegación nacional de Ecuador para los Juegos Bolivarianos 2025, informó este miércoles 12 de noviembre del 2025 el Comité Olímpico Ecuatoriano.

La designación se realizó tras una propuesta del Departamento Técnico Metodológico, del Comité que analizó los más recientes logros de ambos deportistas, indicó la entidad en un comunicado.

Congo, de 24 años, se ha consolidado como una de las grandes representaciones del boxeo ecuatoriano. Se clasificó por primera vez a los Juegos Olímpicos de París 2024. En estos Juegos Olímpicos obtuvo un diploma olímpico al avanzar a los cuartos de final en su categoría.

Además, en julio de 2025, obtuvo la medalla de oro en la Copa América de Boxeo Ibagué 2025 al imponerse en la final de la división +92 kg frente al colombiano Willys Mendoza.

Por su parte, Vargas ha hecho historia en el patinaje de velocidad. Fue elegida “Mejor Deportista de Ecuador 2022” tras conseguir una medalla de oro y tres de bronce en los Juegos Mundiales Birmingham 2022, convirtiéndose en la primera ecuatoriana multimedallista en ese evento.

En agosto de 2025, en los Juegos Mundiales Chengdú 2025, sumó tres medallas (oro, plata y bronce) en pruebas de pista de 5 000 m por puntos, 10 000 m por puntos y eliminación 10 000 m, sumando un total de siete preseas en su trayectoria en Mundiales.

Los Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025 se celebrarán del 22 de noviembre al 7 de diciembre en Perú, con sedes en Lima y Ayacucho. Participarán 17 delegaciones y más de 4 000 atletas. Este evento representa el primer gran paso del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

Los Juegos Deportivos Bolivarianos se realizan cada cuatro años y dependen de la Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO). Nacieron en 1938, en Bogotá, como un homenaje al Libertador Simón Bolívar y reúnen a los países bolivarianos: Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela e invitados.