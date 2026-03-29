Richard Carapaz finaliza en el Top 10 de la Vuelta a Cataluña 2026; ahora va por el Giro

El ciclista carchense Richard Carapaz fue protagonista en la séptima y última etapa de la Vuelta a Cataluña 2026. El velocista ecuatoriano del EF Education Easy Post destacó desde la fuga y resultó el mejor latinoamericano en la prueba catalana con un sexto puesto, a 1 minuto con 29 segundos del ganador de la etapa y de la Vuelta, el danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike).

En la séptima etapa, Carapaz entró a meta con el mismo tiempo que el australiano Brady Gilmore (NSN), que fue el más rápido en el sprint tras las siete vueltas por el circuito de Montjuïc.

La ‘Locomotora del Carchi’ finalizó la Vuelta a Cataluña en el décimo lugar en la Clasificación General, siendo el mejor latinoamericano en la prueba europea, seguido del colombiano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) que terminó undécimo.

La etapa 7 de la Vuelta a Cataluña 2026 se desarrolló en Barcelona, con un circuito de 95 kilómetros que tuvo hasta siete pasos por el mítico Alt del Castell de Montjuïc.

Tras lograr el Top 10 en Cataluña, el campeón del Giro en 2019 tiene previsto retornar a Ecuador para culminar su fase de preparación para ir por la conquista de 'La Corsa Rosa', en donde tomará la partida el próximo 8 de mayo, siendo el gran objetivo deportivo de Carapaz para este año.