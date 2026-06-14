¡El gol se negó dos veces! El travesaño el gran aliado de Costa de Marfil

La Tri estuvo a centímetros de abrir el marcador en su debut mundialista. Dos remates al travesaño y varias llegadas de peligro marcaron una intensa primera mitad frente a Costa de Marfil en el estadio de Filadelfia.

El grito de gol quedó ahogado, pero la ilusión sigue intacta entre los miles de ecuatorianos presentes en las gradas.

La Tri domina, pero el gol se hace esperar

La Selección de Ecuador salió decidida a buscar el arco rival desde los primeros minutos.

Una acción liderada por Enner Valencia generó la primera gran ocasión del encuentro y encendió a la afición tricolor, que acompañó cada avance con cánticos y aplausos desde las tribunas.

Dos remates al palo encendieron la emoción

La oportunidad más clara llegó cuando John Yeboah sacó un potente remate desde la banda derecha que terminó impactando en el travesaño.

Minutos después, Alan Minda protagonizó una acción individual que volvió a levantar a los aficionados de sus asientos, pero nuevamente el balón se estrelló contra el horizontal y el gol ecuatoriano tuvo que esperar.

Entre banderas amarillas, azules y rojas, la afición ecuatoriana convirtió el estadio en una fiesta tricolor. Los jugadores respondieron con intensidad sobre el campo y cerraron la primera mitad con varias aproximaciones al área rival.

Al descanso, el marcador se mantuvo 0-0, dejando abierto un partido que mantiene la expectativa de los seguidores ecuatorianos.