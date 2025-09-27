Mundial de Ciclismo: ¿Dónde y cuándo ver a Carapaz, López y Caicedo en la prueba de ruta?

El campeón olímpico Richard Carapaz lidera el equipo que participa en el Mundial de Ciclismo en Kigali, Ruanda. El carchense junto a Martín López y Jonathan Caicedo disputarán la prueba de ruta el domingo 28 de septiembre del 2025.

En esta carrera, los grandes rivales de la 'Locomotora del Carchi' serán los eslovenos Tadej Pogacar y Primoz Roglic, el belga Remco Evenepoel, el británico Thomas Pidcock y el mexicano Isaac del Toro.

Para esta prueba de ruta recorrerán 267,5 kilómetros con un ascenso al Monte Kigali (de 5,9 kilómetros). Esta ruta favorece a los escaladores, terreno en que Richard Carapaz acostumbra a destacar.

Esta competencia se realizará desde las 02:45 (hora de Ecuador) y ae espera que la competencia finalice cerca de las 09:00. El evento ciclístico se transmitirá por DSports y DGO.

165 ciclistas, de 57 países, realizarán el recorrido que empezará en el Centro de Convenciones de Kigali, en la capital de Ruanda. Esta será la primera vez que el Mundial se corra en África.

Carapaz llega motivado con su podio en el Tour de Luxemburgo. Esta última actuación ha permitido que el ciclista recupere el ritmo tras la pausa forzada por problemas de salud.