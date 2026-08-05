LigaPro 2026: horarios, partidos y claves de la fecha 24; dos juegos por Teleamazonas 

La LigaPro 2026 tendrá otra jornada intensa con la disputa de la fecha 24, una programación proyectada a desarrollarse del viernes 7 al lunes 10 de agosto. Con la tabla de posiciones apretada tanto en la pelea por el liderato como en la lucha por clasificar a torneos internacionales y evitar el descenso, cada punto en disputa adquiere un valor estratégico vital para las aspiraciones de los 16 clubes.

El plato fuerte del fin de semana abrirá la fecha de forma electrizante este viernes a las 19:00 en el estadio Gonzalo Pozo, cuando Liga de Quito reciba a Independiente del Valle,el líder. Este enfrentamiento directo entre dos de las plantillas más competitivas del país no solo promete intensidad táctica, sino que también podría redefinir los primeros lugares de la clasificación general.

Por su parte, Barcelona SC saltará al campo del estadio Monumental Banco Pichincha el sábado a las 19:00 para medirse ante Macará. El cuadro torero buscará hacerse fuerte en condición de local ante un conjunto ambateño que suele complicar como visitante, en un partido donde la efectividad ofensiva será clave para mantener la presión sobre los punteros de la competencia.

Fecha Hora Partido Estadio Transmisión 19:00 Liga de Quito vs. Independiente del Valle Rodrigo Paz Delgado (Quito) Zapping 16:30 Aucas vs. Leones del Norte Gonzalo Pozo Ripalda (Quito) Zapping 19:00 Barcelona SC vs. Macará Monumental Banco Pichincha (Guayaquil) Zapping 16:00 Delfín vs. Orense Jocay (Manta) Zapping 19:00 Guayaquil City vs. Emelec Christian Benítez (Guayaquil) Teleamazonas Zapping 14:00 Técnico Universitario vs. Mushuc Runa Bellavista (Ambato) Zapping 16:30 Libertad FC vs. Universidad Católica Reina del Cisne (Loja) Teleamazonas Zapping 19:00 Deportivo Cuenca vs. Manta FC Alejandro Serrano Aguilar (Cuenca) Zapping

El domingo la atención futbolística se trasladará al puerto principal, donde Guayaquil City actuará como local en el estadio Christian Benítez ante el Club Sport Emelec a partir de las 19:00. Los azules llegan con la necesidad imperiosa de sumar de a tres para afianzarse en la zona de torneos internacionales, mientras que el equipo ciudadano intentará imponer su ritmo en la cancha sintética del Parque Samanes.

La jornada de lunes completará la programación con tres compromisos cruciales para la zona media y baja de la tabla. Destacan los duelos entre Técnico Universitario y Mushuc Runa en el clásico ambateño a las 14:00, el choque de Libertad FC frente a Universidad Católica en Loja a las 16:30, y el cierre nocturno entre Deportivo Cuenca y Manta FC a las 19:00 en el Alejandro Serrano Aguilar.

Todos los compromisos de esta vigésima cuarta jornada contarán con la transmisión en vivo de la plataforma de streaming Zapping para todo el territorio nacional, mientras que los duelos Guayaquil City vs. Emelec y Libertad FC vs. Universidad Católica también se podrán seguir en televisión abierta a través de la señal de Teleamazonas.