Richard Carapaz vuelve a destacar en el Tour de Francia con el premio a más combativo

Richard Carapaz pelea la etapa 14 desde la fuga del Tour de Francia

Aunque el esloveno Tadej Pogacar sumó este sábado 18 de julio del 2026 su cuarta victoria de etapa en el Tour de Francia 2026.

El ecuatoriano Richard Carapaz volvió a ser protagonista de la competencia al integrar la escapada que lideró gran parte del recorrido de la jornada entre Pau y Le Markstein Fellering.

Carapaz pelea la etapa desde la fuga

El ciclista del EF Education-EasyPost formó parte del grupo de seis corredores que tomó la delantera en la etapa junto a Tobias Johannessen, Anders Johannessen, Ben Healy, Einer Rubio y Valentin Paret-Peintre.

Carapaz fue uno de los últimos ciclistas en resistir el avance del pelotón comandado por el UAE Team Emirates.

Sin embargo, fue alcanzado a pocos kilómetros de la meta, antes del ataque definitivo de Pogacar en el ascenso al col du Haag.

El ecuatoriano cruzó la meta en el puesto 15, luego de mantenerse durante buena parte del día entre los protagonistas de la jornada de montaña.

Pogacar amplía su dominio

En el tramo final, Pogacar lanzó un ataque a 1,6 kilómetros de la cima del col du Haag y consiguió su cuarta victoria parcial en esta edición del Tour, además de la número 25 de su carrera en la competencia francesa.

El líder de la clasificación general llegó con 38 segundos de ventaja sobre su compañero Isaac Del Toro y el francés Paul Seixas, quien además se convirtió en el nuevo líder de la clasificación de los jóvenes tras desplazar al español Juan Ayuso.