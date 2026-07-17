Zinedine Zidane será el próximo entrenador de Francia

La informació de que Zinedine Zidane será el próximo entrenador principal de Francia, trascendió este viernes 17 de julio del 2026, luego de un post del periodista Fabrizio Romano en su cuenta de X.

Según Romano, la decisión se analizaba desde noviembre y actualmente sería un hecho la llegada del exfutbolista francés a la selección absoluta. El periodista agrego que Zidane ya habría organizado su equipo y documentos para firmar con los Bleus en este mes.

El reto de Zinedine será llevar a Francia a la Nations League, la Euro 2028 y la Copa del Mundo 2030.

Francia por el tercer lugar del Mundial 2026

La llegada de Zinedine Zidane llega un día antes de que Francia dispute el tercer lugar del Mundial 2026 ante Inglaterra.

Los francéses, con Didier Deschamps, todavía a la cabeza, cayeron 2-0 ante España en la semifinal. En tanto que Inglaterra peridó 2-1 con Argentina.

El partido por el tercer y cuarto lugar del torneo se jugará este sábado 18 de julio, a las 16:00 (hora de Ecuador).