EN VIVO I Orense vs. Emelec en el cierre de la fecha 19 de LigaPro por la cancha de Teleamazonas

Machala, Viernes 08 de mayo del 2026.En el estadio 09 de mayo, Orense SC recibe a Leones FC por la fecha 13 de la Liga Ecuabet.Fotos: Carlos Maza / API

La fecha 19 de la LigaPro de Ecuador se cierra con un emocionante duelo en el estadio 9 de Mayo de Machala, donde Orense Sporting Club recibe a Emelec hoy, jueves 16 de julio de 2026, a las 19:00. El partido será transmitido por la señal abierta de Teleamazonas.

Ambos equipos se encuentran en una zona crítica de la tabla de posiciones, separados por apenas un punto, lo que convierte a este enfrentamiento en una final directa por mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación a torneos internacionales para la próxima temporada.

El conjunto local, dirigido por Hernán Torres, llega a este compromiso con la motivación extra que genera para su estratega enfrentar a su exequipo. Los bananeros marchan en la undécima casilla con 23 unidades y buscarán romper la racha de empates tras el 0-0 conseguido ante Manta en la jornada anterior.

Para Orense, hacer respetar la localía en Machala es una obligación si quieren escalar posiciones y superar la irregularidad que han mostrado en este tramo de la segunda etapa.

Por su parte, Emelec arriba a este cotejo ubicado en la novena posición con 24 puntos bajo la dirección técnica de Cristian Nasuti. El cuadro eléctrico viene de mostrar una mejoría en su volumen de juego tras igualar sin goles ante Barcelona en el Clásico del Astillero, aunque la falta de contundencia en los últimos metros sigue siendo la gran tarea pendiente de la plantilla.

El partido se perfila de pronóstico reservado con figuras clave en el campo como Miguel Parrales y el experimentado Ángel Mena por el lado de Orense, frente a la solvencia del arquero Pedro Ortiz y el liderazgo defensivo de Luis Fernando León en el bombillo.