La última etapa de la Vuelta a España fue suspendida por las protestas; Vingegaard ganó

Los manifestantes propalestinos cortan el recorrido de los ciclistas en el Paseo del Prado, este domingo, durante la última etapa de la Vuelta a España. EFE/Rodrigo Jiménez

Jonas Vingegaard se adjudicó este domingo 14 de septiembre del 2025 su primera Vuelta a España, que terminó de forma caótica en Madrid, después de que la 21ª y última etapa tuvo que ser suspendida por las protestas propalestinas.

A pesar de un gran dispositivo policial, millas de manifestantes ocuparon el recorrido de la carrera en diversos puntos del centro de la ciudad, mientras los corredores se acercaban a la capital española.

En la Gran Vía, en pleno corazón de la ciudad, en Atocha, cerca de la estación de trenes, pero también en la Plaza de Colón, derribaron las barreras que protegían el circuito final por donde los ciclistas debían pasar varias veces.

La policía reaccionó cargando y lanzando gas lacrimógeno, antes de permitir que los manifestantes se desplazaran y tomaran las calles.

El pelotón se detuvo a unos 56 kilómetros de la meta, mientras varios manifestantes que protestaban contra la presencia del equipo Israel-Premier Tech por la guerra en Gaza intentaban bloquear su paso con una pancarta.

Después de algunos minutos, los corredores reanudaron la marcha lentamente, escoltados por los coches rojos de la dirección de la carrera.

Pero solo avanzaron unos metros antes de detenerse nuevamente ante la evidencia de que esta última etapa nunca llegaría a su final.

El anuncio de la suspensión definitiva de la carrera fue aclamado como una victoria por los manifestantes. "Esta Vuelta, la gana Palestina", corearon.

La ceremonia protocolaria del final de la competición también fue cancelada.- Perturbaciones casi diarias -

Desde su llegada a territorio español tras el inicio de la Vuelta hace tres semanas en Italia y un paso por Francia, la carrera, una de las más importantes del calendario ciclista, fue casi un escenario diario de manifestaciones propalestinas.

Las protestas perturbaron a los corredores, provocando alguna caída, y varias etapas tuvieron que ser recortadas por los organizadores en un país donde la causa palestina es muy popular.

El domingo, antes de los incidentes de la tarde, el primer ministro Pedro Sánchez expresó su "orgullo" por los manifestantes, mientras subrayó el "respeto" por los deportistas.

La última etapa, destinada a los velocistas, no tenía, salvo accidente, ninguna repercusión en la clasificación general.

La lucha por la victoria final concluyó el sábado con el triunfo de Vingegaard en la cima de la Bola del Mundo.

Al final, el danés se impone con 1 minuto y 16 segundos de ventaja sobre el portugués Joao Almeida y 2 minutos 11 segundos sobre el británico Tom Pidcock.

Vingegaard gana, a los 28 años, su tercera gran vuelta después de sus victorias en el Tour de Francia en 2022 y 2023.

"Es una pena que nos hayan robado ese momento de eternidad. Estoy muy triste. Me alegraba poder celebrarlo con el equipo y los aficionados. Todo el mundo tiene derecho a manifestarse, pero no de una forma que influya o ponga en peligro nuestra carrera", declaró el danés a través de un comunicado de su equipo Visma-Lease a bike.

Esta semana confesó su deseo de descubrir el Giro de Italia, tal vez el año que viene, para completar su trilogía.

En ausencia de Tadej Pogacar, el corredor del equipo Visma era el gran favorito y cumplió con las expectativas, aunque no aplastó a la competencia como se podía haber esperado.

Sin abrir brecha

Enfermo en el transcurso de la carrera, fue derrotado por Almeida en la cima del Angliru y nunca abrió una brecha suficiente en la clasificación general para estar completamente tranquilo.

"No es el mejor Jonas que hayamos visto, hay que reconocerlo, pero sigue siendo el mejor corredor de esta Vuelta", resumió su director deportivo Grischa Niermann para describir la distancia que separaba a su líder del resto del pelotón.

El subcampeón, Joao Almeida, accede a su segundo podio en una Grande Boucle después de su tercer puesto en el Giro de Italia en 2023. El luso fue tan valiente como constante, pero su falta de 'punch' le impidió dejar atrás a Vingegaard.

Tom Pidcock aparece por primera vez en el podio. Es la recompensa a la perseverancia del doble campeón olímpico de BTT -bicicleta de montaña-, quien siempre estuvo convencido de que podía destacar en estas carreras de tres semanas, a pesar del escepticismo generalizado.

"Es un enorme logro para mí", presentó el británico, quien tiene como próximo objetivo los Mundiales de Ruanda, en los que no participará Vingegaard.