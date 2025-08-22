¿Quiénes son Jefferson Cepeda y Martín López, ecuatorianos que correrán en La Vuelta a España

La Vuelta a España, una de las tres grandes del ciclismo mundial, comienza el sábado 23 de agosto, en Turín, Italia. El certamen, en el que no participará el principal crédito nacional, Richard Carapaz, contará con la actuación de otros dos pedalistas tricolores importantes: Martín López y Jefferson Cepeda.

Cepeda es parte del Movistar Team, desde este año. El ciclista, nacido en la localidad de El Playón de San Francisco, en Sucumbíos, sueña con poder ganar, al menos una de las etapas de La Vuelta a España, que se correrá entre el 23 de agosto y el 14 de septiembre.

El pedalista tricolor es profesional desde el 2014, cuando debutó con el Team Ecuador. Esta será la tercera vez que participe en La Vuelta: antes estuvo en las competencias del 2020, 2022 y 2023.

La Vuelta a España promete emoción de principio a fin en sus 21 etapas, que se reparten en cuatro jornadas llanas, cuatro onduladas con final en alto, seis de media montaña, cinco de montaña, una crono por equipos y una individual, que completarán 3.185 kilómetros de Turín hasta Madrid

El estreno de la Vuelta será monumental entre Reggia di Venaria, patrimonio de la Humanidad, y Novara, con un recorrido de 186,7 kilómetros para los velocistas. La segunda entre Alba y Limone Piemonte tendrá la primera llegada en alto con 10 kilómetros al 5 por ciento antes de meta.

¿Quién es Martín López, ciclista ecuatoriano del Astana?

Harold Martín López es parte del Astana Team, desde el 2024. Tiene 25 años y es una de las grandes realidades del ciclismo nacional. Este 2025 ha sido exitoso para 'Martinsaurio', que ganó el Tour de Hellas (Grecia) y el Tour de Hungría.

Además, ganó la sexta etapa del Tour de Turquía y fue segundo en la clasificación general. Esta será su segunda participación en La Vuelta a España.

Jonas Vingegaard es el favorito número 1 para llegar a Madrid, el 14 de septiembre con el maillot rojo, si no lo impide el UAE, que contará con el doble liderazgo del español Juan Ayuso y el portugués Joao Almeida.