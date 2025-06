‘Una discapacidad no es un limitante’: ‘El Zuko’ Carrasco lleva inspiración a esTAmañana

“No camino pero puedo volar”. Así define su vida el deportista ecuatoriano Sebastián Carrasco, más conocido como ‘El Zuko’. En agosto del 2015 sufrió un accidente de tránsito que le quitó la movilidad en ambas piernas y desde entonces utiliza una silla de ruedas.

Pero el accidente no le quitó las ganas de vivir sino que lo impulsó a hacer sus sueños realidad. Sebastián es padre de dos hijas y cree que los seres humanos son capaces de romper sus propias limitaciones. El deportista contó su historia en el segmento ‘Gente que suma’ del programa esTAmañana de este lunes 16 de junio del 2025.

Tras el accidente, 'El Zuko' cuenta que tuvo mucho apoyo de sus amigos para volver a la montaña y conquistar grandes hazañas. En 2019 subió al monte Kilimanjaro en una bicicleta de mano y se convirtió en uno de los pocos deportistas con discapacidad en lograrlo.

“Poder subir fue un momento en el que me conecté nuevamente con esa pasión que me llena el alma. De pronto se me despertó un nuevo sueño: si pude subir este monte, puedo hacerlo todo en Ecuador”, dice el deportista.

Luego, en el 2021, se convirtió en el primer ecuatoriano con discapacidad en subir al volcán Cayambe en silla de ruedas y descender en parapente desde la montaña. En todos sus equipos siempre hay personas que se apoyan entre sí, destacó el Carrasco.

Además cuenta que en los últimos 10 años aprendió a manejar la frustración. ¿Cómo? 'El Zuko' comparte información y sus sentimientos con las personas que le rodean. “El saber mostrarnos vulnerables, es el primer paso para salir de la frustración”.

De hecho, para Sebastián subir a las montañas es como "un juego de niños en el que uno no puede hacer algo y les toca reinventarse" para compartir con un amigo.

Al hablar de sus hijas, ‘El Zuko’ demostró el amor que representan para él. Contó que son su inspiración y motivo a diario. Ellas trabajan junto a su padre para cumplir el sueño de viajar por la región en una van. El objetivo es conectar con ellas y compartir más tiempo, dice el deportista.

“La discapacidad no está en no poder caminar sino en nuestros ojos y nuestra mente o corazón, al no tener empatía”, dice Sebastián Carrasco.