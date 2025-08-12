Gabriela Vargas logró el bronce para Ecuador en los Juegos Mundiales Chengdu 2025

Gabriela Vargas, patinadora ecuatoriana, logró la medalla de bronce en la final de los 10 000 metros por puntos del patinaje de velocidad en Chengdu, China, durante los XII Juegos Mundiales. Fue la primera presea para Ecuador en el evento que reúne disciplinas deportivas no olímpicas.

Vargas terminó esta prueba a dos puntos de la francesa Marine Lefeuvre, que se llevó la medalla de oro, y a uno de la plata, lograda por la colombiana Gabriela Rueda. La patinadora tricolor alcanzó los 9 puntos.

La competencia, celebrada en el marco de los Juegos Mundiales Chengdu 2025, destacó por su alto nivel técnico y la intensidad de las participantes. “Estoy súper contenta de volver a ser medallista en este evento tan importante”, expresó Vargas tras la premiación.

En la ceremonia de premiación, Vargas no pudo contener la emoción: “Antes de la premiación incluso lloré un poquito de felicidad, porque es muy gratificante ver que todo el trabajo y el proceso de estos años siguen dando frutos", dijo.

La atleta destacó que esta medalla es solo el comienzo, ya que aún le quedan tres días de competencias en Chengdu, donde buscará más podios.

En la misma prueba de los 10.000 metros por puntos, el también patinador ecuatoriano Nicolás García estuvo cerca de subir al podio al finalizar en el cuarto lugar. Asimismo, María Loreto Arias y Jeremy Ulcuango compitieron en la modalidad One Lap, registrando tiempos de 37 315 segundos y 34 075 segundos, respectivamente, aunque no avanzaron a las semifinales.

En estos Juegos la delegación de Ecuador está conformada por 13 atletas que compiten en disciplinas como patinaje de velocidad, levantamiento de potencia, cheerleading y ráquetbol.

Este evento finalizará el 17 de agosto, reúne a más de 4.000 atletas de más de 100 países en 60 disciplinas reconocidas por el Comité Olímpico Internacional, pero no incluidas en el programa olímpico.