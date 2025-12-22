Jéssica Palacios es la mejor atleta femenina en los Panam Sports Award Junior 2025

Jéssica Palacios logró dos oros en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción. Es un gran talento de la halterofilia en el continente

La halterista ecuatoriana Jéssica Palacios Dajomes fue escogida como la Mejor Atleta femenina en los premios Panam Sports Award Junior 2025. La designación se realizó este lunes 22 de diciembre.

Según informó Panam Sports, el reconocimiento para la deportista, de 18 años, llega como un reconocimiento a su talento, determinación y a una temporada que dejó huella en el deporte panamericano.

Palacios, hermana de las también campeonas Angie Palacios Dajomes y Neisi Dajomes, ganó dos oros en los Juegos Panamericanos Junior, realizados en la capital paraguaya Asunción, en esta temporada.

La deportista impuso dos récords en dicha competencia: levantó 100 kilogramos en la modalidad de arranque y además levantó 222 kilogramos en el total olímpico. La intención de Palacios y su equipo de trabajo es cumplir un ciclo olímpico exitoso y llegar con éxito a los Juegos de Los Ángeles en el 2028.