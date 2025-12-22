Así será el calendario de fútbol para el campeonato 2026; el torneo empezará el 20 de febrero

Una vez finalizada la temporada 2025, la LigaPro tiene lista la planificación para el 2026. Miguel Ángel Loor, el presidente de la LigaPro, anunció que la organización ha trabajado en preparar una planificación tomando en cuenta el inicio de los torneos como Libertadores, Sudamericana y el Mundial del 2026.

LigaPro detalló cuándo será el inicio del torneo de la series A y B. Según la planificación, el campeonato empezará el fin de semana que va entre el viernes 20 y el lunes 23 de febrero y terminará el 13 o 20 de diciembre, dependiendo si los clubes quieren jugar cuatro o cinco miércoles durante el año.

Calendario de la LigaPro 2025 Tomado de redes sociales

"Los clubes deberán decidir si se juegan cinco miércoles, terminando la semana del 13 de diciembre o si juegan cuatro miércoles, terminando la semana del 20 de diciembre", dice el documento firmado por David Constante, director de competiciones de la LigaPro.

La temporada 2026 será bastante apretada para los clubes, ya que se jugará el Mundial de la FIFA entre el 11 de junio y el 19 de julio. Por eso, la LigaPro ha planificado un mes entero de descanso (todo junio). Según la imagen que circula en redes sociales, la primera fase del torneo (todos contra todos) irá del 20 de febrero al 14 de septiembre.

Mientras que la segunda fase (hexagonales y cuadrangular) se disputarán desde el 18 de septiembre hasta el 13 o 20 de diciembre. Por su parte, la Serie B empezará el 20 de marzo y terminará el 21 de octubre. Y el primer mercado de pases irá del 5 de enero al 29 de marzo; y el segundo mercado de pases será del 6 de julio al 2 de agosto.