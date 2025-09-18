Joaquín Loyola se queda con la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Patinaje

El deportista ecuatoriano de alto rendimiento Joaquín Loyola se consagró campeón mundial juvenil, al obtener la medalla de oro en la prueba de ruta 10 000 metros por puntos.

El cuencano Loyola vuelve a brillar en el Campeonato Mundial de Patinaje. El pasado 15 de septiembre se subió al podio para recibir la medalla de plata en la prueba de 10 000 metros eliminación.

El logro del segundo día se sumó a la primera medalla que consiguió el pasado sábado 13. En esa ocasión, se consagró campeón mundial en la prueba de 5 000 metros por puntos.

Con la medalla de oro obtenida este 18 de septiembre se consagra como el mejor del Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad que se desarrolla en China.