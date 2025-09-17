Génesis Reasco se proclama campeona mundial de lucha en los 76 kilogramos

Génesis Reasco se proclamó campeona mundial de lucha. En la jornada del 17 de septiembre del 2025, la deportista ecuatoriana venció a Medet Kyzy de Kirguistán, por un claro 4-2. El combate se produjo en Zagreb.

Reasco participa en el Mundal de Lucha Libre Femenina Senior. Esta es la primera vez que Ecuador tiene una campeona y medallista de oro en la categoría Senior. Así lo informó el Viceministerio del Deporte.

Reasco tiene como entrenador a Jorge González, quien también es entrenador de Lucía Yépez, la 'Tigra', quien fungió como asistente de Reasco durante la competencia. Yépez, medallista olímpica, estuvo en la esquina de la nueva campeona mundial.