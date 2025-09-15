Armand Duplantis logra su tercer oro en el Mundial de Atletismo y establece un récord

Armand Duplantis durante su participación en la competencia. El sueco logró el tercer oro en el Mundial de Atletismo.

El sueco Armand Duplantis se robó el protagonismo absoluto en el Mundial de atletismo de Tokio, este lunes 15 de septiembre del 2025, al coronarse por tercera vez consecutiva campeón del mundo y elevar de paso su récord mundial a 6,30 metros.

El récord llegó en el tercer y último intento, después de derribar en dos ocasiones la barra de 6,30 metros. Es la decimocuarta vez que el prodigio sueco nacido en Estados Unidos consigue batir la plusmarca mundial desde que lo logró por primera vez en febrero en 2020.

Este año son ya tres las veces que ha conseguido elevar su plusmarca mundial. Primero lo hizo bajo techo a finales de febrero en Clermont-Ferrand (Francia), con 6,28 metros, y más recientemente lo había logrado, al aire libre, volando por encima de 6,29 metros en Budapest.

En su palmarés, Duplantis, campeón olímpico París, consigue su tercer oro mundial consecutivo, después de los de Eugene 2022 y Budapest 2023.

¿Dónde está el techo? Seguramente ni él mismo lo sabe pero las sensaciones apuntan a que el listón todavía puede seguir elevándose, posiblemente en varias ocasiones, para que 'Mondo' continúe agrandando su leyenda en el futuro.