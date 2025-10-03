Kiara Rodríguez consigue récord mundial en los cuartos de final del Mundial de Paratletismo

¡Orgullo ecuatoriano! Kiara Rodríguez hace historia y logra un nuevo récord mundial en los cuartos de final de los 200 metros planos, en el Campeonato Mundial de Para atletismo, en Nueva Delhi, India. Lo hizo en la madrugada del 3 de octubre del 2025.

Según informó el Comité Paralímpico Ecuatoriano, Rodríguez hizo un tiempó de 24:37. De esta forma, la atleta ecuatoriana superó la marca impuesta por la cubana Yunidis Castillo, que hace 13 años hizo un tiempo de 24:45.

Actualmente, nuestra representante tricolor es dueña de dos plusmarcas mundiales en su categoría. Rodríguez es récord en salto de longitud al hacer 6.47 metros. Además, tiene el mejor tiempo en los 200 metros planos, con 24:37.