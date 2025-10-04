Kiara Rodríguez ganó su segunda medalla de oro en el Mundial de Paraatletismo

La atleta ecuatoriana Kiara Rodríguez se volvió a lucir este sábado 4 de octubre e hizo historia en el Mundial de Paraatletismo 2025, en Nueva Delhi, India. La atleta guayaquileña se proclamó tetracampeona mundial de salto de longitud T46/47, al registrar una marca de 6,29 metros y estableció un récord de campeonato.

La participación de Rodríguez ha sido brillante. Logró su cuarto título mundial en la disciplina, continúa afirmándose como la para-atleta más exitosa en la historia del Ecuador. La nueva presea dorada llega pocos días después de que se consagrara campeona mundial en los 100 metros planos T46/47, el pasado 29 de septiembre, con un tiempo de 11,97 segundos.

En total, la ecuatoriana ya suma dos medallas de oro en el Mundial de Nueva Delhi, consolidando un año excepcional tras sus éxitos en los Juegos Paralímpicos de París 2024, donde también se adjudicó dos preseas doradas y una de bronce.

La atleta tricolor sigue en participación. Competirá en la prueba de 200 metros T47, donde clasificó a las semifinales con récord incluido, marcando 24.37 segundos en la ronda 1, seis años después de su última aparición en esa distancia en esta competencia.