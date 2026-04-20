Tiago Nunes, el DT de Liga de Quito, y su crítica a LigaPro por el calendario del campeonato

El entrenador de Liga de Quito, Tiago Nunes, habló en la conferencia de prensa después del triunfo ante Independiente del Valle por la fecha 9 del campeonato ecuatoriano de fútbol LigaPro. Criticó que Aucas, el siguiente rival de la fecha 10, tendrá dos días más de descanso que LDU.

Fue directo en el cuestionamiento al calendario de LigaPro. “La supuesta IA que organiza el fixture no es de Quito. Son pocos partidos en los que encontramos condiciones parejas. Por ejemplo, el próximo partido es ante Aucas, que jugó el viernes y nosotros los enfrentaremos el miércoles. Tienen dos días de ventaja y esto es recurrente en LigaPro", dijo.

Nunes logró enfriar las críticas de la hinchada de la 'U' con la victoria ante Independiente del Valle y ante Mirassol, por la Libertadores. Las dos derrotas consecutivas ante Barcelona, como local, y ante Delfín, de visitante generaron cuestionamientos duros contra el entrenador.

Ahora los albos se medirán ante Aucas, por la fecha 10, en partido que será transmitido en la pantalla de Teleamazonas. Aucas tiene una racha de cuatro victorias consecutivas y ante la 'U' buscará el quinto triunfo.