Los personajes del deporte nacional e internacional que fallecieron en 2025

El 2025 fue un año salpicado por la violencia en el fútbol ecuatoriano. Cinco jugadores fueron asesinados por bandas criminales en hechos violentos que aún están en investigación, pero también hubo otros jugadores que fallecieron en siniestros de tránsito y en otras circunstancias.

Mushuc Runa fue uno de los clubes que perdió a dos jugadores en la temporada 2025. El refuerzo uruguayo Mathias Acuña fue hallado muerto en un hotel de Ambato. Las investigaciones confirmaron que el futbolista se suicidó.

Otro de los jugadores del equipo ambateño que falleció fue el volante Marcos Olmedo. El deportista esmeraldeño, de 26 años, campeón de la Copa Ecuador en el 2024, falleció en siniestro de tránsito en la vía, mientras viajaba a su tierra natal.

Los jugadores fallecidos en ataques armados también han golpeado al deporte. Mario Pineida, lateral de Barcelona, fue uno de los últimos futbolistas fallecidos, tras un ataque en Guayaquil. La imagen de Jonathan González, jugador formado en Independiente, con un disparo en la cabeza en su tierra natal fue otra escena que reflejó el nivel de violencia.

Uno de los dirigentes que también falleció en este 2025 fue el doctor Ramiro Montenegro, exdirectivo de Aucas. El galeno de profesión fue uno de los emblemáticos dirigentes del equipo oriental como parte de la dirigencia y uno de los responsables de escribir la historia del club.

Apasionado por la camiseta del club ha tenido participación directa en la vida del equipo oriental y también en los moemntos más críticos de su historia.

El deporte mundial también estuvo marcado por momentos tristes y de mucho dolor. La partida de Miguel Ángel Ruso, en octubre del 2025, sacudió Argentina y enlutó al fútbol mundial.

El entrenador se enfrentaba desde 2017 a un cáncer de próstata, al que se le sumó luego de vejiga. Se encontraba de licencia médica desde finales de septiembre, bajo cuidados especiales en su domicilio. Se consagró campeón con Boca Juniors.

Una de las repentinas partidas que dio la vuelta al mundo fue la de Diogo Jota. El delantero portugués, de 28 años, fue pieza clave en el título de la Premier League que el Liverpool y conquistó en la temporada 2024-25 y era uno de los delanteros más valorados del fútbol europeo,

Con 65 goles en 182 apariciones con el club inglés y 14 tantos en 49 partidos con su selección nacional, Jota murió el 3 de julio de 2025 en un trágico accidente de tráfico en la provincia de Zamora junto su hermano André, también futbolista.

En noviembre del 2025 también falleció Xabier Azkargorta, el extécnico del Espanyol, club en el que se convirtió en leyenda y en el entrenador más joven que vio la Primera División en los años 80.

El Bigotón murió a los 72 años tras una larga enfermedad y causó múltiples muestras de dolor. Lloró el mundo del fútbol por la pérdida de la bonhomía de un hombre pegado un bigote que llegó a clasificar a Bolivia para el primer Mundial de fútbol de su historia, el de 1994. También dirigió al Valladolid, Sevilla y Tenerife, y tuvo experiencias en Chile, México y Japón.