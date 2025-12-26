Liga de Quito fue el equipo que llevó más aficionados a su estadio en la campaña 2025

Liga Deportiva Universitaria fue el equipo con mayor presencia de aficionados durante el año

Liga Deportiva Universitaria fue el equipo que más hinchada llevó en el Campeonato del 2025. En total, el cuadro albo logró congregar en el estadio Rodrigo Paz Delgado a 240 174 aficionados en 20 jornadas.

Los universitarios se quedaron con el segundo lugar del Campeonato, por detrás del campeón Independiente del Valle. En promedio, Liga de Quito convocó a 12 000 personas por cada programación que jugó de local.

Emelec fue el segundo equipo con más convocatoria de aficionados en lo que va del año. A diferencia de Liga, los eléctricos lo hicieron en 17 jornadas. En tres partidos como local debieron jugar sin público, por sanciones de la Liga Pro.

Barcelona fue el tercer equipo en el top 3. Los toreros también tuvieron que jugar dos compromisos de local, sin la presencia de público. En total, según las actas de la LigaPro, recopiladas por el periodista Guido Campaña, el 'Ídolo' llevó a 105. 269 aficionados durante 18 jornadas.

Deportivo Cuenca ocupa el cuarto lugar con 74 482 hinchas en 20 jornadas.

Los jugadores de Deportivo Cuenca celebran su clasificación a la Copa Sudamericana. DCuencaOficial

El Nacional, descendido por sus problemas económicos, está en el quinto puesto con 57. 089 aficioanados presentes en 19 fechas del torneo.