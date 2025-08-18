Alcaraz y Sinner llevan su rivalidad al dobles mixto en el Abierto de Estados Unidos

Con apenas pocas horas de descanso tras su final de este lunes 18 de agosto en el Masters 1.000 de Cincinnati, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner llevarán a partir de este martes 19 su rivalidad al dobles mixto del Abierto de Estados Unidos. El torneo estrena nuevo formato en la semana previa al arranque del cuadro principal y pone en juego USD un millón para la pareja ganadora.

El español Carlos Alcaraz, que ganó el Abierto de Estados Unidos individual en la temporada 2022, competirá en el dobles mixto con la británica Emma Raducanu, que ganó en Nueva York en 2021, en categoría femenina.

Sinner, número uno del mundo y vigente campeón del Abierto de Estados Unidos individual, tuvo que cambiar de pareja a última hora tras la renuncia de Emma Navarro y saltará a la pista junto a la checa Katerina Siniakova.

El serbio Novak Djokovic, la polaca Iga Swiatek, el alemán Alexander Zverev e ídolos locales como la veterana Venus Williams, Jessica Pegula, Ben Shelton y Frances Tiafoe también se apuntaron a esta edición especial del dobles mixto.

Entre los grandes alicientes del torneo está un premio de un USD 1 millón para la pareja ganadora. Los finalistas se llevarán un cheque de USD 400.000.

La pareja Alcaraz-Raducanu se estrenará contra Pegula y el británico Jack Draper y, de ganar, podría medirse con Djokovic y Olga Danilovic en la segunda ronda. Sinner y Siniakova debutarán contra la pareja formada por el alemán Alexander Zverev y la suiza Belinda Bencic.

Entre las novedades del torneo está también un formato más dinámico, con partidos al mejor de tres parciales disputados a cuatro juegos en vez de seis. No habrá ventajas en caso de 40-40 y un desempate final a diez puntos en vez de un tercer set.

El Abierto de Estados Unidos celebrará el sorteo del cuadro principal individual el jueves y echará a andar a partir de este domingo 24 de agosto. La gran final de la competencia será el 7 de septiembre.