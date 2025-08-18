U. Católica recibe a Alianza Lima por el juego de vuelta de los octavos de final de la Copa

Este miércoles 20 de agosto del 2025 la Universidad Católica enfrenta a Alianza Lima por los octavos de final de la Copa Sudamericana, desde las 19:30.

El cuadro ecuatoriano buscará remontar la llave, pues en el encuentro de ida en Perú perdió por un marcador de 2-0. Los goles los anotó Alan Cantero al minuto 76' y al 87'. La Católica no hizo un mal partido, tuvo varias ocasiones de gol que no las aprovecharon y su rival en los últimos 15 minutos encontró los goles.

Ahora, la 'Chatoleí' en el Estadio Olímpico Atahualpa y con el apoyo de su fiel público buscará hacer valer su localía, además tiene un factor que juega a su favor, la altura de Quito. En el encuentro de ida, el club ecuatoriano tuvo 17 remates y cinco de esos fueron al arco, además la posesión del balón estuvo pareja.

El 'Trencito Azul' tiene que aprovechar el buen momento que pasa el delantero Byron Palacios que en LigaPro es el máximo goleador con 16 tantos que viene de marcar en el último partido el sábado 16 de agosto por campeonato nacional en el empate ante Libertad.

Si la Universidad Católica quiere avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tendrá que salir a proponer desde el primer minuto del encuentro, con mucho cuidado en la defensa por los espacios que podrían quedar abiertos.